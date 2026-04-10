“Ben Burada Yaşıyordum” ile refahın bedeli sorgulanıyor

Tuğçe ÇELİK

Henrik Ibsen’in Bir Halk Düşmanı metninden esinle Köstebek Kolektif tarafından sahneye taşınan “Ben Burada Yaşıyordum”, Anadolu’da kurgusal bir kasabada hızla büyüyen sanayileşmenin görünmeyen bedellerini tartışmaya açıyor. Refah artışıyla birlikte “her şey yolunda” algısının hâkim olduğu Deli Ökkeş kasabasında, doğanın tahribatı ve insan sağlığının sermaye karşısındaki kırılganlığı, üç gün süren bir hasat şenliği sırasında açığa çıkan gerçeklerle sahneye taşınıyor; oyun, bir ailenin parçalanışı üzerinden kalkınma, etik ve yaşam hakkı arasındaki gerilimi görünür kılıyor. Yazar Barkın Sarp, yönetmen Sinem Hacıoğlu ve dramaturg Bilge Varol ile oyunun çıkış noktası, anlatı tercihleri ve sahneleme yaklaşımı üzerine konuştuk. Oyun, 13 Nisan’da Pax Sahne’de, 16 Nisan’da Claphall’de ve 24 Nisan’da İBB Şile Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Ibsen’in Bir Halk Düşmanı metninden yola çıkıyorsunuz. Bu hikâyeyi bugünle en çok nerede buluşturdunuz? Oyunun derdi, meramı nedir?

Barkın Sarp: Bir Halk Düşmanı metninde, İbsen halk sağlığı ve sözde ‘refah’ kavramlarını bir çatışmanın iki tarafı olarak konumlandırmıştır. Daha derine indiğimizde ise hakikat ve çarpıtılmış doğrular arasındaki gerilimi görürüz. Orijinal metindeki bu tartışma günümüzde hala geçerli olduğu için bizim uyarlamamızın merkezine yerleşmiş durumda. O dönemin aksine bugünün insanı pazarlanmış bir hiper-bireyselliğin içinde kaybolmuş durumda. Bu oyun günümüz insanının özne olarak otorite ile nasıl ilişkilendiğini araştırıyor. Bir çözüm önermektense birtakım sorular soruyor.

Oyun, refahın arkasındaki “bedel”i sorguluyor. Sizce bugün bu bedeli kim ödüyor?

B. S.: Bu bedeli bariz bir şekilde hepimiz ödüyoruz. Asıl önemli olan nasıl bir bedel ödediğimiz üzerine düşünmek. Barınma problemleri, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi genel meselelerin yanı sıra kuşak olarak geleceğe dair hayal kurma, umut besleme gücümüzü kaybediyoruz. Bu oldukça kritik bir konu.

Hikayeyi Deli Ökkeş gibi bir kasaba üzerinden anlatıyorsunuz. Bu hikâyeyi yerelden genele nasıl taşıdınız?

Bilge Varol: Biz izleyicide hem herhangi bir yer hem de hiçbir yer hissi uyandıracak bir kasaba yaratmayı hedefledik. Bu sayede seyirci izlediği yeri hem dışarıdan bakabilecek kadar yabancı hem de ait hissedecek kadar tanıdık olacaktı. Aslında bir anlamda hepimiz Deliökkeşliyiz. Bu bağlamda Deliökkeş de bir Türkiye mikrokozmosu denebilir.

Sermaye ile insan sağlığı arasındaki çatışmayı sahnede nasıl kurdunuz?

Sinem Hacıoğlu: Ibsen’in tasarladığı yapıda bu çatışma mevcuttu. Biz bu yapıya ek olarak, yalnızlaşmış günümüz insanının birey olarak bu süreçteki mücadelesini de göstermeyi hedefledik.

Kolektif üretim sürecinde oyuncular metne nasıl katkı verdi?

S. H.: Önce uzun bir süre oyunun temaları ve ortak bir dil oluşturmak üzerine çalışmalarda bulunduk. Kaynak metindeki temaların bizler için ne anlama geldiğini keşfettik. Üretim sürecinde ise, oluşturulan omurga üzerine oyuncuların çalışmalar sırasında keşfettiği materyalleri bir araya getirdik. Karakterlerin inşasında büyük katkı oyunculardan geldi. Reji ekibi yönlendirmelerde bulundu.

Doğa tahribatı ile refah arasındaki ilişkiyi nasıl ele alıyorsunuz?

B. V.: Sistem kendi sebep olduğu problemleri çözmek adına, gelişim adı altında doğaya zarar veriyor. İnsan merkezli bakış doğayı sınırsız bir kaynak olarak algılıyor ve insanın hayatına refah katmak adına doğaya saldırı meşrulaştırılıyor. Oyunun içinde de bunu görmek mümkün. Kasabada işsizlik ve maddi sıkıntılar var, bunların asıl kaynağıyla ilgilenmek yerine kasabanın doğasına zarar verecek fabrikalar açılıyor. Hastalığı tedavi etmek yerine, semptomları gidermek üzerine çalışıyor.

Seyirci oyundan hangi soruyla çıkmalı?

B. V.: Bizim için bireyin kolektiften ne kadar uzaklaştığını sorgulaması önemli. Oyundan “Ben birey olarak bu meselelerle nasıl ilişki kuruyorum?” sorusuyla çıkması bizi memnun eder.