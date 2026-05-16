'Ben Burada Yaşıyordum' sezonun son oyunuyla Kadıköy’de

Köstebek Kolektif’in ilk tiyatro oyunu olan "Ben Burada Yaşıyordum", sezonun dokuzuncu ve son temsiliyle 31 Mayıs Pazar günü Kadıköy Boa Sahne’de seyirciyle buluşacak. Henrik Ibsen’in Bir Halk Düşmanı eserinden ilhamla kolektif üretim yöntemiyle sahneye taşınan yapım, sanayileşme ve sermaye düzeni odağında bir anlatı sunuyor.

KASABADAKİ DÖNÜŞÜM VE 'İLERLEME' SORGUSU

Prömiyerini 28 Ocak’ta Sahne Kadir Has’ta gerçekleştiren tek perdelik oyun, "Deli Ökkeş" isimli bir Anadolu kasabasında geçiyor. Bir zamanlar geçimini topraktan sağlayan kasabanın sanayi hamlesi, betonlaşma ve ekonomik büyüme vaadiyle geçirdiği hızlı değişim sürecini konu alan yapım, geleneksel hasat şenliği boyunca ortaya çıkan gerçekler üzerinden toplumsal bir yüzleşmeyi sahneye taşıyor.

Tek perdeden oluşan 90 dakikalık oyunun yazarlığını Barkın Sarp üstlenirken, yönetmen koltuğunda Sinem Hacıoğlu oturuyor. Dramaturgluğunu Bilge Varol’un yaptığı yapımın oyuncu kadrosunda Helin Uzun, Kiraz Tosun, Tolgahan Ener ve Başak Kara yer alıyor. Sahne arkasında ise hareket danışmanlığında Ekim Deniz Akarslan, ışık tasarımında Can Kılınç, ses tasarımında Tolgahan Ener, görsel tasarımda Doğukan Boztepe ve fotoğraflarda Yağmur Başkurt imzası bulunuyor.