‘Ben de Uçabilirim’ Bulgaristan’da
İrem İLYAS
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kukla oyunu ‘Ben de Uçabilirim’ Bulgaristan’ın Burgaz kentindeki 12. Uluslararası Açık Hava Kukla Günleri Festivali’nin davetlisi olarak Bulgaristan’a gidiyor.
Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın ‘Ben de Uçabilirim’ eseri 11 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.
Sanatçı Berkay Akın’ın yazıp yönettiği eser, hayal etmenin büyüsünü, arkadaşlığın ve yardımlaşmanın önemini kuklalarla anlatıyor. Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen ve Nagihan Orhan rol alıyor.