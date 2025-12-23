Ben Leman Dizisi Neden Final Kararı Aldı?

NOW ekranlarında yayınlanan ve güçlü kadın hikâyeleriyle dikkat çeken Ben Leman dizisi için beklenen karar geldi. İzleyicinin “final olmasın” çağrılarına rağmen dizi ekranlara veda ediyor. Peki Ben Leman dizisi neden final kararı aldı ve bu süreç nasıl gelişti?

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL KARARI RESMEN AÇIKLANDI

NOW’un yeni sezon projeleri arasında yer alan Ben Leman, kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Ancak televizyon dünyasında tek belirleyici unsur ilgi değil, reyting sonuçları oldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün reyting performansı, dizinin kaderini belirledi. Beklenen yükseliş gerçekleşmeyince Ben Leman dizisinin final yapmasına karar verildi.

BEN LEMAN NEDEN FİNAL YAPTI?

Ben Leman dizisinin final kararının arkasında temel olarak reyting performansı yer aldı. Her ne kadar sosyal medyada görünür bir destek olsa da bu durum reyting tablosuna yeterince yansımadı.

Final Kararının Öne Çıkan Nedenleri

Yayınlandığı günlerde beklenen reyting artışının sağlanamaması

Son bölümlerde istenilen izlenme oranlarına ulaşılamaması

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUNA RAĞMEN NEDEN YETERLİ OLMADI?

Ben Leman dizisi, Burçin Terzioğlu’nun uzun bir aradan sonra ekranlara dönüşüyle dikkat çekmişti. Burçin Terzioğlu’na Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu gibi güçlü isimler eşlik etti.

Kadın başroller arasındaki ilişkiler ve hikâye dinamiği olumlu yorumlar alsa da, bu durum reytinglerde kalıcı bir yükselişe dönüşmedi.

İZLEYİCİ DESTEĞİ NEDEN YETERLİ OLMADI?

Ben Leman takipçileri dizinin final yapmaması için sosyal medyada yoğun bir kampanya yürüttü. X platformunda başlıklar açıldı, sokaklara afişler asıldı ve ünlü isimlerden destek paylaşımları geldi.

Ancak televizyon kanalları için esas kriter olan reyting sonuçları değişmeyince, izleyici desteği final kararını durdurmaya yetmedi.

BEN LEMAN KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

NOW tarafından alınan karara göre Ben Leman dizisi, bu hafta yayınlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

BEN LEMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizi 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de son bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YAYIN SÜRECİ

Başlık Bilgi Kanal NOW Yapım NTC Medya Yayın Günü Cumartesi Final Bölümü 13. Bölüm

Ben Leman dizisi neden final kararı aldı sorusunun yanıtı net: Reyting sonuçları, dizinin devamı için yeterli görülmedi.

Güçlü oyuncu kadrosu, sosyal medya desteği ve izleyici kampanyalarına rağmen televizyon dünyasında rakamların belirleyici olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ben Leman, 13 bölümlük yolculuğunu noktalayarak NOW ekranlarına veda ediyor.