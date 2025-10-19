Ben Leman Dizisi: Tüm detaylarıyla konu, kadro, reyting ve çekim lokasyonları

Ege kıyısında saklı bir kasaba, eve dönüşle başlayan yüzleşmeler ve yıllardır söylenmeyen gerçekler… “Ben Leman”, dramatik anlatımı ve güçlü kadın karakterleriyle sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Bu haberde diziyi nerede izleyebileceğinizden çekim yerlerine kadar tüm bilgileri tek yerde bulacaksınız.

ÖZET BİLGİLER Alan Bilgi Tür Dram Yönetmen Semih Bağcı Senaryo Yekta Torun, Hilal Yıldız Yapım NTC Medya Ülke Türkiye Yayın NOW (çevrimiçi erişim imkânı mevcut)

KONU: SPOİLERSIZ TANITIM Öğretmen Leman, yıllar sonra doğduğu kasabaya geri döner. Eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yolları yeniden kesiştiğinde, bastırılmış hatıralar kapıyı çalar. İlk bakışta sakin görünen kasaba; hesaplaşmalar, kırılgan dostluklar ve beklenmedik sırlarla giderek gerilen bir zemine dönüşür.

OYUNCULAR VE EKİP Oyuncu Kadrosu Burçin Terzioğlu

Özgür Çevik

Selin Şekerci

Duygu Sarışın

Gökçe Eyüboğlu

Tansel Öngel

Şebnem Sönmez

Hüseyin Soysalan

Neriman Uğur

Durukan Çelikkaya

Güneş Hayat

Erhan Alpay

Merve Ateş

Gökçe Güneş Doğrusöz

Ceren Ayruk

Kaan Akkaya

Deniz Gürkan

Duygu Üstünbaş

Sena Başdoğan

Tahir Yılmaz Yaratıcı Ekip Yönetmen: Semih Bağcı

Senaryo: Yekta Torun , Hilal Yıldız

, Yapımcı: NTC Medya

REYTİNG GÖRÜNÜMÜ 18 Ekim 2025 Cumartesi ölçümlerine göre “Ben Leman”, yaklaşık 2,97 reytingle günün en çok izlenen üçüncü yapımı olarak kayda geçti. Bu başlangıç, dizinin hedef kitlede hızla karşılık bulduğunu gösteriyor.

NEREDE İZLENİR? Dizi NOW ekranlarında yayınlanıyor. Kaçırdığınız bölümleri ve öne çıkan sahneleri platformun resmî sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ben Leman dizilerini izlemek için tıklayabilirsiniz.

ÇEKİM YERLERİ: EGE’NİN SAHİL HATTI “Ben Leman”ın kurgusal kasaba atmosferi, İzmir’in üç sahil ilçesinde hayat buluyor: Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar. Taş evler, dar sokaklar ve denizle iç içe planlar, dizinin dingin ama gerilimli havasını görsel olarak destekliyor. Öne Çıkan Lokasyonlar Urla: Kasaba merkezini yansıtan gündelik yaşam sahneleri.

Kasaba merkezini yansıtan gündelik yaşam sahneleri. Seferihisar (Sığacık): Tarihi dokuyu öne çıkaran dış mekân çekimleri.

Tarihi dokuyu öne çıkaran dış mekân çekimleri. Güzelbahçe: Okul ve idari mekânların kullanıldığı planlar.

NEDEN İZLEMELİ? Karakter odaklı dram: Leman ve eski arkadaşlarının katmanlı ilişkileri merak duygusunu canlı tutuyor. Güçlü kadın anlatısı: Dostluk, sadakat ve yüzleşme temaları merkezde. Atmosfer: Ege’nin sahil kasabaları hikâyeye özgün bir görsel kimlik kazandırıyor. Dinamik rejisörlük: Semih Bağcı’nın temposu ve sahne kurulumları anlatımı diri tutuyor. Kolay erişim: NOW’un dijital yapısı sayesinde bölümlere hızla ulaşılabiliyor.