'Benekli Ayhan' darp edildi: Aldığı darbeler sonucu bayıldı

"Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da darp edildi. Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.