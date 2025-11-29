Benfica Başkanı Rui Costa'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Takımdan ayrılmak istediğini net bir dille ifade eden ve bu kararından geri adım atmayan 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgili en büyük iddia Benfica'ya geri döneceği yönünde.

Portekiz Takımı'nın Başkanı Rui Costa bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Costa'nın açıklamaları şu şekilde: "Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bundan konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız."

Öte yandan Portekiz basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Portekiz'in önemli gazetelerinden Record’un haberinde, Portekizli yıldızın Beşiktaş’tan bonservissiz ayrılmak için yoğun baskı yaptığı ve Türkiye’de bir daha forma giymeyeceğini kulübe ilettiği öne sürüldü.

Haberde, Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı serbest bırakmak için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak oyuncunun, sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

RAFA ÇOK KARARLI

İddiaya göre Rafa, ocak ayında kendisine çıkış izni verilmemesi durumunda da geri adım atmayacağını kulübe net şekilde bildirdi. Portekizli futbolcu, Türkiye’den ayrılmak istediğini ve Beşiktaş formasıyla bir daha sahaya çıkmayacağını şimdiden deklarasyon niteliğinde iletti. Rafa Silva’nın yakın çevresinin ise oyuncuya daha sakin davranması gerektiğini söylediği kaydedildi.