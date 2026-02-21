Benfica'da Rafa Silva problemi

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından eski kulübü Benfica'ya dönen Rafa Silva hakkında Portekiz basınında tartışmalar başladı.

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 32 yaşındaki oyuncunun Benfica’daki ikinci dönemine dair temkinli bir tablo çizdi.

Haberde, Rafa Silva’nın sahadaki kalitesine ve zor maçlarda fark yaratma potansiyeline vurgu yapılırken takım içi uyum ve genel atmosfer konularında soru işaretleri olduğu belirtildi.

"PARÇALAR BİR ARAYA GELMEDİ"

Gazetede yer alan değerlendirmede, deneyimli futbolcunun geçmişte sözleşme yenilemeyi reddederek takımdan ayrılmak istemesinin ardından geri dönüşünün ne kadar doğru bir hamle olduğu da sorgulandı. A Bola, mevcut tabloya bakıldığında “parçaların henüz bir araya gelmediği” görüşünü paylaştı.

Rafa Silva, sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Benfica’ya dönüşünün ardından ise 5 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, henüz gol ya da asist üretemedi.