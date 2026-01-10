Benfica'nın Rafa Silva ısrarı: Teklifi artırdılar

Beşiktaş’ta uzun süredir gündemi meşgul eden Rafa Silva dosyasında yeni bir aşamaya gelindi. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldız için görüşme halinde olduğu Benfica’nın teklifini yükseltmesi üzerine taraflar arasında son bir temas gerçekleşti.

Fanatik’te yer alan habere göre Benfica, Rafa Silva için daha önce Beşiktaş’a sunduğu 3 milyon euroluk teklifini 5 milyon euroya çıkardı. Görüşmelere futbolcu cephesinin de dahil olduğu belirtilirken, Rafa Silva’nın mevcut sözleşmesinden doğan tüm alacaklarının da ödenmesi şartı masaya konuldu.

BEŞİKTAŞ’TAN HIZLI VE NET YANIT

Benfica’nın bu talebine Beşiktaş yönetimi gecikmeden karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Rafa Silva için belirlenen 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime giderek rakamı 10 milyon euroya çekti. Ancak bu indirimin kesin şartlara bağlı olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Portekizli futbolcunun ileriye dönük alacaklarından feragat etmesini de şart koştu. Yönetim, bu koşulların dışına çıkılmayacağını Benfica’ya net bir dille iletti.

“KONU KAPANMIŞTIR” MESAJI

Başkan Serdal Adalı’nın, Benfica’nın son teklifine çok kısa sürede dönüş yaptığı ve şartların kabul edilmemesi halinde dosyanın kapatılacağını bildirdiği öğrenildi. Beşiktaş cephesi, bu çerçevenin dışındaki hiçbir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını kulübe resmi olarak iletti.

Bu gelişmeyle birlikte Rafa Silva transferinde Beşiktaş’ın tutumu netleşirken, siyah-beyazlılar topu tamamen Benfica cephesine bıraktı. Şartların kabul edilmemesi halinde Portekizli oyuncunun Beşiktaş’ta kalması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.