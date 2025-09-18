Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu
Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 mağlıp olmasının ardından teknik direktör Bruno Large ile yollarını ayırmıştı.
Kulüp, resmi internet sitesinden Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Benfica'dan yapılan açıklamada, Mourinho ile 2026/27 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
FENERBAHÇE, GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.