Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 mağlıp olmasının ardından teknik direktör Bruno Large ile yollarını ayırmıştı.

Kulüp, resmi internet sitesinden Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, Mourinho ile 2026/27 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

FENERBAHÇE, GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.