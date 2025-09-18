Giriş / Abone Ol
Spor
  • 18.09.2025 12:49
  • Giriş: 18.09.2025 12:49
  • Güncelleme: 18.09.2025 17:44
Kaynak: Haber Merkezi
Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 mağlıp olmasının ardından teknik direktör Bruno Large ile yollarını ayırmıştı.

Kulüp, resmi internet sitesinden Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, Mourinho ile 2026/27 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE, GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.

