Benfica-Real Madrid maçında saha karıştı: Benficalı futbolcu Prestianni'den Vinicius Junior'a ırkçı saldırı

La Liga’de liderlik koltuğunu ezeli rakibi Barcelona’dan geri alan Real Madrid moralli şekilde çıktığı Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Benfica'yı deplasmanında Vinicius Jr.’ın 50’inci dakikada attığı golle 1-0 yendi. Ancak gol sonrası yaşanan ırkçılık olayı maçın önüne geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu eşleşmesinin ilk ayağında Real Madrid Benfica’ya konuk oldu.

VINICIUS'UN GOLÜ MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Real Madrid 50. dakikada Vinicius Jr. ile golü buldu.

Vinicius Jr. golün ardından Benficalı oyuncu Gianluca Prestianni ile sözlü tartışmaya girdi.

Rakibinin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını iddia eden Vinicius Jr. hakemin yanına giderek ırkçı saldırıyı bildirdi.

Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, FIFA’nın ‘Irkçılığa Hayır’ protokolünü devreye soktu.

Maça kısa bir ara verilirken yaşanan tartışmalarla birlikte saha karıştı.

Jose Mourinho’nun ve Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın Vinicius Jr. ile konuşarak neler yaşandığını anlamaya çalıştı.

Öte yandan Real Madrid’de takım arkadaşları da Vinicius Jr.’a yapılanlardan dolayı Benficalı oyuncularla tepki gösterdi.

MOURINHO'YA ÜST ÜSTE İKİ SARI KART

Maç bir süre sonra kaldığı yerden devam ederken mücadelenin son anlarında Vinicius Jr’ın rakibine ceza sahası yakınlarında arkadan yaptığı müdahale sonrası Jose Mourinho öfkelendi.

Vinicius’un ikinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde hakeme sert eleştirilerde bulunan ve kendisine ayrılan alanı ihlal ederek sahaya giren Mourinho iki sarı kart üst üste görerek kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Böylelikle Portekizli teknik adam eşleşmenin rövanşında Santiago Bernabeu’daki maçı da tribünden takip edecek.

Öte yandan maçın ardından konuşan Mourinho, "Vinicius, sadece Mbappe ve kendisinin atabileceği türden bir gol attı. 60.000 kişinin önünde değil, takım arkadaşlarıyla birlikte kutlamalıydı."

"Vini taraftarları mı kışkırtıyor? Böyle bir şey kaç stadyumda yaşandı ki? Olağanüstü bir oyuncu; onu seviyorum. Ama böyle bir gol attıktan sonra takım arkadaşlarınla ​​kutlama yapmalısın'' dedi.

VİNİCİUS JR.'DAN AÇIKLAMA

Maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin konuşan Vinicius Jr., ''Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir. Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar.

Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm.

Hâlâ nedenini anlamıyorum. Ayrıca, bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü!

Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken, bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum, ama bu gerekli'' ifadelerini kullandı.

KYLİAN MBAPPÉ'DEN IRKÇI SALDIRIYA TEPKİ

Maçın ardından basın açıklamasında konuşan Mbappé, Vinicius’a yapılan ırkçı saldırıya karşı, "Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu, adını vermek istemiyorum, bunu hak etmiyor, Vini'ye beş kez maymun dedi ve takımındaki diğer oyuncular da bunu duydu, bugün futbolun tüm değerleri kayboldu." Onur.'' ifadelerini kullandı

BREZİLYA FUTBOL FEDERSYONU'NDAN VİNİCİUS’A DESTEK

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:

''Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Salı günü Lizbon'da Real Madrid formasıyla Benfica'ya karşı gol attıktan sonra bir başka ırkçılık olayının kurbanı olan Vinícius Júnior ile dayanışmasını ifade etti.

Irkçılık bir suçtur. Kabul edilemez. Futbolda veya başka herhangi bir yerde var olamaz. Vini, yalnız değilsin.

Protokolü devreye sokmadaki tavrınız cesaret ve haysiyet örneğidir. Sizinle gurur duyuyoruz.

Her türlü ayrımcılığa karşı mücadelemizde kararlılığımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanınızdayız.''

GALİBİYETTEN ÇOK IRKÇI SALDIRI GÜNDEMDE

Real Madrid sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Ancak maç ırkçılık tartışmasıyla gölgede kaldı.