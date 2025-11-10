Benfica son dakikada yıkıldı, Jose Mourinho çıldırdı!

Portekiz Ligi’nde zirve mücadelesi veren Benfica, evinde Casa Pia karşısında uzatma dakikalarında yıkıldı. Heorhiy Sudakov ve Vangelis Pavlidis’in golleriyle 2-0 öne geçen Jose Mourinho’nun ekibi, son yarım saatte adeta çöktü.

Casa Pia, önce penaltı kaçırdığı pozisyonun devamında Tomas Araujo’nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında ise Renato Nhaga sahneye çıktı ve 90+1’de ağları sarsarak skoru 2-2’ye getirdi. Son düdükle birlikte sinirlerine hâkim olamayan Mourinho, doğrudan sahaya girerek hakem ekibine sert şekilde itiraz etti. Deneyimli teknik adam, maç sonu basın toplantısında da tepkisini sürdürdü:

"VAR NEDEN YARDIM ETMEDİ"

“Tuhaf bir maçtı. Hakemin nasıl karar verdiğini anlamak zor ama VAR’ın neden devreye girmediğini anlamak daha da zor. Bu, UEFA ve FIFA’nın sezon başında örneklerle açıkladığı durumların aynısıydı. Hakem hata yaptı, ama VAR neden yardım etmedi?”

Benfica Başkanı Rui Costa da kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada hakem yönetimini yerden yere vurdu:

“Bugün Portekiz futbolunun ne kadar hasta olduğunun bir başka örneğini gördük. Sorumluluklarımızdan kaçmıyoruz ama böyle bir penaltı veriliyorsa, o hakem oyunun kurallarını bilmiyor demektir. Bu karar, Portekiz futbolunun geldiği halin özeti.”

Son haftalarda puan kayıplarıyla eleştirilen Benfica, bu beraberlikle liderlik yarışında ağır yara aldı.