Benfica’da deprem: Genç oyuncularının adı adli suça karıştı

Benfica’nın genç futbolcusu Andreas Schjelderup, reşit olmayan kişilerin yer aldığı yasa dışı bir videoyu paylaştığı gerekçesiyle suçlandığını açıkladı. 7 kez Norveç Milli Takımı formasını giyen Schjelderup, iki yıl önce işlediği bu suçtan mahkûm edilmesini beklediğini itiraf etti.

21 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih’e karşı galibiyet golünü atmış, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye karşı da forma giymişti. Danimarka polisi, oyuncuya bu yılın başlarında konu hakkında ulaştı.

O dönem 19 yaşında olan ve FC Nordsjaelland’da kiralık olarak forma giyen Schjelderup, “düşünmeden” bir arkadaşına video gönderdiğini söyledi. Davası, 19 Kasım Çarşamba günü Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde görülecek. Norveçli futbolcu, muhtemelen ertelenmiş bir hapis cezası alacağını belirtti. Schjelderup, ülkesinin önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Dünya Kupası eleme maçları öncesinde bu olayın gündeme gelmesinden dolayı özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Danimarka medyası geçen günlerde kimliği açıklanmayan bir futbolcunun reşit olmayan kişilerle ilişkili cinsel içerikli materyalleri paylaştığını iddia etmişti. Schjelderup, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak bu futbolcunun kendisi olduğunu kabul etti ve kamuoyundan özür diledi. Schjelderup açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Yaklaşık iki yıl önce yaptığım aptalca bir hatayla ilgili dürüst olmak istiyorum. O zaman 19 yaşındaydım ve şimdi bu hatamın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayım. Ne olduğundan tamamen ben sorumluyum ama olayın bağlamını bilmeniz benim için önemli. O dönemde Danimarka’da yaşıyordum. Kısa bir video aldım ve birkaç saniye sonra düşünmeden bir arkadaşıma ilettim. Gençler olarak birbirimize genellikle şakalar, videolar gönderirdik.

Bu videoyu da aynı şekilde, farkında olmadan gönderdim. Sadece ilk birkaç saniyesini görmüştüm, videonun nasıl devam ettiğini fark etmemiştim. Arkadaşım videoyu gördükten birkaç saniye sonra bunun yasa dışı olduğunu söyledi ve ben de hemen sildim.

O an bunun sonuçlarını ve yasal olarak suç teşkil edebileceğini düşünmedim. Ciddiyetini fark etmem gerekiyordu ama etmedim.

"ÇOK PİŞMANIM"

Amacım asla bu içeriği yaymak ya da kimseye zarar vermek değildi. Bu, bir kez yaptığım ve derinden pişman olduğum aptalca bir hataydı. Danimarka polisi benimle iletişime geçtiğinde gerçeği söyledim ve süreç boyunca tamamen iş birliği yaptım. Yakında mahkûm edileceğim ve büyük ihtimalle ertelenmiş bir ceza alacağım. Hiçbir mazeretim yok. O dönemde yaptığım şey yasa dışıydı ve kabul edilemezdi. Bunun sorumluluğunu tamamen alıyorum ve umarım benim hikâyemi duyanlar aynı hatayı yapmaz.”

Schjelderup, özrünü şu sözlerle tamamladı:

“Videodan etkilenen herkesten, ailemden, arkadaşlarımdan, kulübümden, ülkemden ve hayal kırıklığına uğrattığım tüm taraftarlardan özür diliyorum. Zamanı geri alabilmeyi çok isterdim. Daha önce hiç yasa dışı bir şey yapmadım, polisle de hiç muhatap olmadım. Bu süreç boyunca büyük bir şok yaşadım ama artık sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım.

Bu olay, kim olduğumu ya da neyi temsil ettiğimi yansıtmıyor. Yaptığım şeyden gerçekten utanıyorum. Herkese sesleniyorum: Lütfen zararlı ya da rahatsız edici videoları izlemeyin veya paylaşmayın. Bu yasa dışıdır. Tekrar özür diliyorum ve her şeyi düzeltmek için elimden geleni yapacağım.”