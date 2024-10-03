Benfica’da perdeyi Kerem açtı, Orkun kapadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica, sahasında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’i konuk etti.

Luz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti. Orkun ve Kerem’in ilk 11’de başladığı mücadele 4-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken, gol perdesini 13’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. Aursnes’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem, sağ ayağıyla vuruşunda Oblak’ı çaresiz bıraktı. Bu golle Kerem, Atletico Madrid’i de boş geçmemiş oldu. Benfica’nın diğer golleri ise 52’nci dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75’inci dakikada Alexander Bah ve 84’üncü dakikada penaltıdan milli oyuncu Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonucun ardından Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaparak yoluna devam etti. Atletico Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu 71’inci dakikada yerini Jan-Niklas Beste’ye bırakırken, Orkun Kökçü ise 86’ncı dakikada golünü attıktan sonra Leandro Martins ile değişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU, 9 GOLE ULAŞTI

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid ağlarına gönderdiği golle bu sezonki gol sayısını 9 yaptı. Yaz transfer döneminde Portekiz ekibine katılmadan önce 2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla 3’ü Süper Lig, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 1’i TFF Süper Kupası olmak üzere toplamda 6 karşılaşmada görev alan Kerem, 2 gol üretmişti. Konyaspor ve Adana Demirspor maçında 1’er gol atan 25 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys, Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor ve TFF Süper Kupa’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşmaları boş geçmişti. Ayrıca milli formayla UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda İzlanda’ya 3 gol kaydeden Kerem, Galler deplasmanında gol atamamıştı.

Transferinin ardından Benfica kariyerine hızlı bir giriş yapan milli oyuncu, ilk maçını ligin 5’inci haftasında Santa Clara’ya karşı oynadı. Bu maçta 1 gol kaydeden Kerem, Boavista maçını boş geçip ertesi hafta Gil Vicente mücadelesinde fileleri sarsmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Kızılyıldız ağlarına 1 gol gönderen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Atletico Madrid maçını da boş geçmeyerek Portekiz temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci golünü kaydetti. Benfica forması ile 4'üncü golünü atan ve 2024-25 sezonunun geride kalan kısmında 9 gole ulaşan Kerem, etkili performansını sürdürdü.

BU SEZON İKİNCİ KEZ AYNI MAÇTA GOL ATTILAR

Atletico Madrid karşılaşmasının kapanış golünü 84’üncü dakikada penaltıdan atan Orkun Kökçü, bu sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte ikinci kez aynı maçta fileleri havalandırdı. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Kızılyıldız ağlarına gol gönderen milli oyuncular, Atletico Madrid maçında da 1’er gol attı.

Orkun, İspanya temsilcisine attığı penaltı golüyle birlikte bu sezon 4’üncü kez gol sevinci yaşadı. 7’si Portekiz Ligi ve 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki orta saha; Portekiz Ligi’nde Estrela ve Boavista’ya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Kızılyıldız ve Atletico Madrid ağlarına gol gönderdi. 4 golün yanı sıra milli oyuncu, takımına 3 asistlik katkı da sağladı.