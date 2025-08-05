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Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 13:55
  • Giriş: 05.08.2025 13:55
  • Güncelleme: 05.08.2025 13:55
Kaynak: İHA
Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları Nice maçı öncesi yapılan idmana milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığı sebebiyle katılmadığını açıkladı.
Portekiz temsilcisi Benfica’da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Nice müsabakasının hazırlıkları devam ediyor. Hakkında Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde iddialar bulunan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takımının bugünkü idmanında sakatlığı sebebiyle yer almadı. Benfica’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Aktürkoğlu’nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer alamadığı belirtildi.

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