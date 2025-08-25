Bengi Başer’in “insan alt türü” paylaşımına ilişkin suç duyurusu

Prof. Dr. Bengi Başer’in bir sosyal medya paylaşımında kullandığı "alt insan türleri" söylemini kullanan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Diyarbakır Barosu, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!” ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu, “insan alt türleri” söylemini kullanan Başer hakkında TCK’nin 122 maddesinde yer alan “Nefret ve Ayrımcılık” ile TCK’nin 216’ncı maddesinde yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu, Sağlık Bakanlığı’na da disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacağını açıkladı.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve “insan alt türleri” gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık” (TCK m.122) ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"NEFRET SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Başer’e ilişkin Şanlıurfa Barosu da açıklama yaptı.

Açıklamada “Bir halkı ‘aşağı bir tür’ gibi tanımlayan, onur kırıcı ifadelerle küçük düşürmeye çalışan bu yaklaşım; insanlık onuruna, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelere aykırıdır” denildi.

Şanlıurfa Barosu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Irkçı Söylemler Hiçbir Sıfatla Meşrulaştırılamaz!! Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen ve profesör unvanı taşıyan Bengi Başer adlı kişinin yaptığı paylaşım, yalnızca bir halkı hedef alan hakaret içermekle kalmamış; aynı zamanda toplum barışını zedeleyen açık bir nefret söylemi örneği olmuştur. Bir halkı 'aşağı bir tür' gibi tanımlayan, onur kırıcı ifadelerle küçük düşürmeye çalışan bu yaklaşım; insanlık onuruna, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelere aykırıdır. Böyle ifadeler, düşünce ve ifade özgürlüğünün koruma alanında görülemez; bilakis nefret suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Şanlıurfa Barosu olarak hatırlatmak isteriz ki; Akademik unvan veya herhangi bir mesleki sıfat, kişiye başkalarının kimliğini, kültürünü ve varlığını hedef alma hakkı vermez. Hiçbir makam, nefret söylemini koruma zırhına dönüştürülemez. Hukuk devleti, kimden gelirse gelsin bu tür sözleri cezalandırmayı emreder. Bu nedenle; İlgili kişi hakkında yargı mercilerinin resen işlem başlatması gerektiğini, Yükseköğretim Kurulu ve bağlı kurumların, akademik sorumlulukla bağdaşmayan bu tür eylemler karşısında disiplin süreçlerini işletmesini, Kamuoyunun ise ayrımcılığa ve nefret diline karşı ortak bir tutum sergilemesinin elzem olduğunu, özellikle vurguluyoruz.

Bizler inanıyoruz ki; Şanlıurfa’nın çok kültürlü ve çok kimlikli yapısı, kardeşliğin ve bir arada yaşama iradesinin en güçlü göstergesidir. Halkların onurunu hedef alan söylemler, bu coğrafyanın vicdanında asla karşılık bulmayacaktır. Şanlıurfa Barosu, geçmişte olduğu gibi bugün de nefretin karşısında; eşitlik, barış ve insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edecektir.”

"PAYLAŞIM, TOPLUMU RAHATSIZ EDEN ÜÇÜNCÜ SINIF İNSANLAR İÇİNDİR"

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasının ardından Başer, ikinci bir açıklama yaptı.

Başer, ikinci paylaşımında tartışmaya konu olan paylaşımında herhangi bir etnik grubu ima etmediğini savundu.

Bengi Başer şu ifadeleri kullandı:

“Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzzi’yi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir.

Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile beceremeyenler geliyor ve Kürtleri ima ettiğimi savunanlar, Kürt kökenli vatandaşlardan özür dilemelidir! Benim için etnik kökenin, dinin, mezhebin değil insan olmanın önemi vardır. Ben hep böyleydim ve hep insan olarak kalacağım… Bilginize…”

📌Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzziyi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir.



NE OLMUŞTU?

Bengi Başer'in sokak hayvanlarına ilişkin "Katliam Yasası'na Hayır" etkiketiyle yaptığı paylaşımda "Hırtlar Vadisi" başlıklı bir görsele yer vermiş, "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!.." diye yazmıştı.

Başer'in paylaşımı tepki çekmişti.