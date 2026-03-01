Bengisu Avcı, buzullardaki erimeye dikkat çekmek için yüzecek

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2-8 Mart tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek Kış Yüzme Dünya Şampiyonası’nda iklim krizine dikkat çekmek için kulaç atacak.

45 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye’yi Bengisu Avcı’nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu temsil edecek.

Erkeklerde ise Egor Tropeano, Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele edecek.

Buzullardaki erimeye dikkat çekmeyi hedefleyen Bengisu Avcı, şampiyonada 100 ve 200 metre kurbağalama, 200 ve 450 metre serbest ile 4x25 metre bayrak yarışlarında yarışacak. Rekortmen sporcu, 6 Mart’ta yapılacak bayrak yarışında planlanan dünya rekoru denemesinde de yer alacak.

“BUZULLARDAKİ ERİMEYE ODAKLANDIK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, bu yıl İtalya’da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’ndan üç altın madalya ile döndüğünü hatırlattı. Avcı, dünyada yedi açık su kanalından oluşan Oceans Seven parkurunu iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yüzdüğünü belirterek, “Şimdi de buzullardaki erimeye odaklandık” ifadelerini kullandı.