Bengisu Avcı kimdir? Ocean’s 7’ı tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı’nın hayatı ve kariyeri
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Okyanus Yedilisi (Ocean's Seven) parkurunun tamamını yüzerek geçen ilk Türk sporcu olan Avcı, zorlu su koşullarına rağmen yılmadan mücadele etti. Son olarak Japonya’daki Tsugaru Kanalı’nı geçerek serisini tamamlayan Bengisu Avcı, bu performansıyla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da adından söz ettirdi. 12 saat 10 dakikalık derecesiyle Avrupa rekoruna imza attı. İşte Bengisu Avcı’nın hayatı ve kariyeri…
BENGİSU AVCI KİMDİR?
1996 yılında İzmir’de doğan Bengisu Avcı, Türk milli yüzücüsü ve açık su maraton sporcusudur. Yüzme kariyerine Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde 6 yaşında başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim aldı. Açık su yüzücülüğüne 2010 yılında adım atan Avcı, 2011’de Açık Su Milli Takımı'na seçilerek uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeye başladı.
OCEAN’S 7 PARKURLARINDA BİR İLK: BENGİSU AVCI
Okyanus Yedilisi (Ocean’s Seven), dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarını kapsayan prestijli bir unvandır. Bengisu Avcı bu parkurların her birini tamamlayarak Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
Tamamladığı parkurlar:
- Manş Denizi (2018)
- Catalina Kanalı (2022)
- Cebelitarık Boğazı (2023)
- Cook Boğazı (2024)
- Molokai Kanalı (2024)
- Manhattan Adası (2023) – Triple Crown için
- Tsugaru Kanalı (2024)
Molokai geçişini 12 saat 10 dakikada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi derecesine de imza attı.
HİPOTERMİYE RAĞMEN YILMADI
2024’te Kuzey Kanalı geçişinde hipotermi tehlikesi nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kalan Bengisu, aynı yıl içinde yeniden Hawaii’ye dönerek Molokai geçişini başarıyla tamamladı. Avcı, sporculuğunun yanı sıra sabrı, kararlılığı ve örnek azmiyle “Bizim Nyad” olarak da anıldı.
BENGİSU AVCI’NIN DİĞER BAŞARILARI
- Triple Crown (Üçlü Taç): Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak bu unvanı alan ilk Türk oldu.
- Buz Yüzme Şampiyonaları:
- 2024 Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası 3.lük
- IWSA Buz Şampiyonası’nda 200 m kurbağalamada dünya rekoru
- Amsterdam IISA Şampiyonası’nda 3 altın madalya
- IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 m karışıkta dünya rekoru ve şampiyonluk
KARİYERİNDEN KISA NOTLAR
- 2016: Napoli-Capri parkurunu yüzerek geçen “Çılgın Türkler” ekibinde yer aldı.
- 2017: Manş Denizi geçiş denemesinde hipotermi yaşadı.
- 2018: Manş Denizi’ni başarıyla geçerek en genç ve en hızlı Türk kadını oldu.
- 2023: Gelibolu – Gökçeada parkurunu tamamlayan ilk yüzücülerden biri oldu.