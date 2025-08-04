Bengisu Avcı kimdir? Ocean’s 7’ı tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı’nın hayatı ve kariyeri

BENGİSU AVCI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de doğan Bengisu Avcı, Türk milli yüzücüsü ve açık su maraton sporcusudur. Yüzme kariyerine Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde 6 yaşında başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim aldı. Açık su yüzücülüğüne 2010 yılında adım atan Avcı, 2011’de Açık Su Milli Takımı'na seçilerek uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeye başladı.

OCEAN’S 7 PARKURLARINDA BİR İLK: BENGİSU AVCI

Okyanus Yedilisi (Ocean’s Seven), dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarını kapsayan prestijli bir unvandır. Bengisu Avcı bu parkurların her birini tamamlayarak Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Tamamladığı parkurlar:

Manş Denizi (2018)

(2018) Catalina Kanalı (2022)

(2022) Cebelitarık Boğazı (2023)

(2023) Cook Boğazı (2024)

(2024) Molokai Kanalı (2024)

(2024) Manhattan Adası (2023) – Triple Crown için

(2023) – Triple Crown için Tsugaru Kanalı (2024)

Molokai geçişini 12 saat 10 dakikada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi derecesine de imza attı.

HİPOTERMİYE RAĞMEN YILMADI

2024’te Kuzey Kanalı geçişinde hipotermi tehlikesi nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kalan Bengisu, aynı yıl içinde yeniden Hawaii’ye dönerek Molokai geçişini başarıyla tamamladı. Avcı, sporculuğunun yanı sıra sabrı, kararlılığı ve örnek azmiyle “Bizim Nyad” olarak da anıldı.

BENGİSU AVCI’NIN DİĞER BAŞARILARI

Triple Crown (Üçlü Taç) : Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak bu unvanı alan ilk Türk oldu.

: Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak bu unvanı alan ilk Türk oldu. Buz Yüzme Şampiyonaları : 2024 Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası 3.lük IWSA Buz Şampiyonası’nda 200 m kurbağalamada dünya rekoru Amsterdam IISA Şampiyonası’nda 3 altın madalya IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 m karışıkta dünya rekoru ve şampiyonluk

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KARİYERİNDEN KISA NOTLAR