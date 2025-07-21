Bengisu Avcı tarihi bir başarı elde etti

Spor Servisi

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun en zorlu etaplarından İrlanda-İskoçya arasındaki 41,2 kilometrelik Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniye kulaç atarak geçmeyi başardı.

Avcı’nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasındaki soğuk suyu, güçlü akıntıları, sert rüzgarları ve gelgitleriyle ünlü Kuzey Kanalı’nı başarıyla geçti.Daha önce Manş Denizi, Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai’yi geçmeyi başaran Avcı, böylelikle "Okyanus Yedilisi" serisinde 6 etap geçen ilk Türk unvanını da aldı.