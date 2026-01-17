Bengisu Avcı’dan buz suda Türkiye rekoru

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda 4,5 derece suda 1 mil yüzerek Türkiye rekoru kırdı.

Avcı’nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu olan Bengisu Avcı, buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla katıldığı organizasyonda 1 millik (yaklaşık 1609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede tamamladı.

REKORLA GELEN MADALYA

İtalya’nın Cavazzo Gölü’nde düzenlenen şampiyonada yarışan İzmirli sporcu, bu derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırdı. Avcı, 24 dakika 35 saniyelik dünya rekoruna da yakın bir performans sergiledi.

Şampiyona kapsamında, su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartıyla düzenlenen yarışlarda Bengisu Avcı’nın 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de mücadele edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, buz yüzmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, “Okyanus geçişlerinde karanlık, deniz canlıları, dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediliyor. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar giderek zorlaşıyor. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.