Bengisu Avcı’dan tarihi başarı:

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk olan Bengisu Avcı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlamanın kolay olmadığını vurgulayan Bengisu Avcı şunları söyledi:

"ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR"

"Okyanus Yedilisi benim için çok büyük bir meydan okumaydı. 7 farklı okyanusu geçebilmek, insanüstü bir şeydi. Tamamladığım bu parkuru çok rahat anlattığımı söylediler ama onun arkasında 7 yıllık bir emek var.

Bunu başarmak 7 yıl sürdü. Bu başarım, başka sporculara da ilham oldu. Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu oldum.

Dünyada da bunu başaran sadece 40 kişi var. Bu parkuru tamamlamak aslında çok az sayıda yüzücünün başarabildiği bir şey. Bence bu başarı ileride daha fazla duyulacak. İnsanlar, ileride bu başarının farkına daha fazla varacak."

"İNSANIN SINIRI YOK"

Bengisu Avcı, 16-18 Ocak'ta İtalya'da düzenlenen IISSA Buz Yüzme Şampiyonası'nda buzullardaki erimeye dikkati çekmek için yarıştığını belirterek, "Aslında ben her geçişimi bir şeye dikkati çekmek için yapıyorum. Çünkü fiziksel performanstan ziyade doğa sporuyla uğraşıyorum. Buzulları korumamız lazım.

Yoksa buzda yüzme branşında mücadele edemeyiz. Gittiğimiz parkur çok güzeldi. İtalya'da buzlu bir gölün içinde yarıştık. Orada bir mil yüzmeyi denedim. Başarılı da oldum. Yani insanın da sınırları yok. Bence vücudumuzu her şey için eğitebiliyoruz. Eskiden 16-17 derece bana soğuk gelirken, bugün 0 derecede 200-400 metrelik yarışlar yapıyorum." şeklinde konuştu.

Yüzmede ultra maraton branşının Türkiye'de yeni olduğunu belirten Bengisu Avcı, "Türkiye'de ilk açık su sporcuları 2010 yılında başladı. 2010'dan bugüne, 15 yılda ilk defa milli sporcular çıkarabildik. Olimpiyatlara sporcu gönderdik. Özellikle son 10 yılda bir ivme kazandık. Türkiye Yüzme Federasyonu da bu konuda yardımcı oluyor. Şu an buzda yüzmeye de girmeyi düşünüyorlar. Yeni olanı takip etmek gerekiyor. Sporcular da yeni branşları denemeye odaklılar. Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili. Bence bu branşın önü açık." şeklinde görüş belirtti.

Bengisu, bu branştaki hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Open Masters Games'te 6-14 Şubat tarihlerinde ülkemi temsil ediyor olacağım. Buzda bir mil yüzmeyi tamamlamıştım. Daha sonra Türkiye'de de bir buz mili yapma hedefim var. Yani 1609 metre buzda yüzeceğim.

Doğu tarafında belki göllerde yüzebilirim. Ülkemizde bu branşın gelişmesini istiyorum. Mart ayında da mücadele edeceğim şampiyonalar var. Finlandiya'da olacağız. Takipçilerimiz, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Biz de bu sayede motive oluyoruz."