Bengü ve Selim Selimoğlu çifti boşandı

Şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

2018 yılında evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor. Çift, 2019’da doğan kızlarına Zeynep, 2021’de doğan oğullarına ise Selim ismini vermişlerdi.

Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz."