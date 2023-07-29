Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Kayserispor altyapısında yetişen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Keser, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kariyerinde oynadığı takımlarla şampiyonluk yaşayıp bir üst lige çıkmasının ardından ilk kez Süper Lig'de forma giyecek olan Keser, yaptığı açıklamada, sezon başı kamplarının her zaman zor, tempolu ve yoğun geçtiğini söyledi.

Teknik direktör İlhan Palut'un daha sıkı ve disiplinli olduğunu, çalışmaların ağır ve yoğun geçtiğini ifade eden Keser, "Yoğun bir şekilde çalıştırması, oyun sisteminin olduğunu gösteriyor. Sisteme ayak uydurmak için tempo, güç ve kuvvet gerekiyor. Yorucu oluyor ama bundan memnunuz" diye konuştu.