‘Beni bu adamdan kurtarın’

Adana’da 3 çocuk annesi öğretmen Burcu K., ikinci evliliğini yaptığı B.K.’den şiddet uygulandığı için boşanma davası açtı. Bu süreçte tehditlere maruz kaldığını, bu nedenle görev yeri değişikliği yaptığını, son olarak B.K.’nin aracını izinsiz alıp götürdüğünü söyleyen Burcu K., "Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim" dedi.

Burcu K., “Daha önce evimin önünden 3 aylıkken bebeğimi kaçırdı. Evlendiğimiz günden beri bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Her kavgamızda oğlumun canıyla beni tehdit etti. Oğlumu korumak için velayetini babasına verdim. Görev yerimi değiştireceğim zaman, ‘Mersin’de oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım’ dedi” diye konuştu.

B.K.

BİRÇOK SORUN YAŞADIM

Son olarak B.K.’nin adliyede kızıyla görüştüğü gün otomobilini izinsiz alıp, götürdüğünü belirten Burcu K., “Boşanmadığımız için oto hırsızlığına girmiyormuş. Şu an güveni kötüye kullanmadan işlem yapılıyor. Ben boşanma sürecinde birçok sorun yaşadım. Şimdi de arabamı elimden aldı. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim. Aracımın bulunmasını, bana teslim edilmesini ve bir an önce de boşanabilmeyi istiyorum" dedi.