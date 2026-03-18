"Benim Hikayem"in set emekçilerinden tepki: “Haklarımız gasp edilemez”

Dizi ve film sektöründe yaşanan hak ihlallerine karşı set emekçileri bir kez daha ses yükseltti. DİSK’e bağlı Sine-Sen, ED Pictures tarafından çekilen “Benim Hikayem” dizisinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan işçiler için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de dizi ve film sektörünün en yoğun hak ihlallerinin yaşandığı alanlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, proje bazlı ve güvencesiz çalışma düzeni nedeniyle set emekçilerinin kıdem tazminatı, yıllık izin ve emeklilik hakları gibi temel güvencelerden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizi ve film sektörü, ülkemizde en yoğun hak gasplarının yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. İş güvencesinin bulunmadığı, proje bazlı çalışma ilişkilerinin kurulduğu bu alanda emekçiler; taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılmakta, kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesi, yıllık ücretli izin gibi en temel haklardan fiilen mahrum bırakılmaktadır.

Yasal sınırların çok üzerinde çalışma süreleri dayatılmasına rağmen fazla mesai ücretleri verilmemekte; tehlikeli iş sınıfı kapsamında yer almasına rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ya hiç alınmamakta ya da göstermelik düzeyde bırakılmaktadır.

Ücretler zamanında ödenmemekte, hatta özellikle ulusal kanallar için çekilen dizilerde hukuka aykırı biçimde “bölüm başı” ödeme dayatması yapılmaktadır. İşçilere sigorta yapmak yerine, sanki bağımsız birer esnafmış gibi makbuz ya da fatura kesmeleri istenerek açıkça mevzuat ihlal edilmektedir.

Tüm bu ağır sömürü koşullarına rağmen dizi sektörü, ülkemizin uluslararası alanda önemli gelir kalemlerinden biri haline gelmiştir. Dizi ve film ihracatı her yıl artmakta, Türkiye yapımları dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Ancak bu büyüklük ve başarı, set emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerini gizleyememektedir. Dünya ile rekabet eden bu sektör, emekçiler açısından kabul edilemez bir sömürü düzeni üzerine kuruludur. Bizler, bu düzeni kabul etmiyoruz.

Bugün burada, yine işçileri mağdur eden bir proje için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bi Kanal TV için hazırlanan ve ED Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Benim Hikayem” dizisinde çalışan emekçiler, her gün İstanbul’dan, setin bulunduğu Kocaeli’ye götürülmüş; Günde 16 saat, haftada ise 90 saati bulan yasa dışı çalışma koşullarına maruz bırakılmıştır. Buna rağmen emekçilere fazla mesai dahil olmak üzere hak ettikleri ücretler ödenmemiştir.

Kanal ile yapım şirketi arasında yaşanan ekonomik anlaşmazlık sonrasında set durmuş, işçilerin büyük bir bölümü topluca işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılan emekçilere ihbar tazminatı ödenmemiş, ayrıca toplu işten çıkarmayı düzenleyen İş Kanunu’nun 29. maddesi açıkça ihlal edilmiştir.

Emekçilerin sendikamıza ulaşmasının ardından, mağduriyetin giderilmesi için hem kanal hem de yapım şirketi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapımcı Erol Demir, hem işçilere hem de sendikamıza hak edişlerin ödeneceğine dair söz vermiş, süre talep etmiştir. Ancak verilen sözleri yerine getirilmemiştir. Sendikamız, bu süreçte önce kamuoyunu bilgilendirmiş, ardından işçilerle birlikte basın açıklaması yapma kararı almıştır. Bu karar üzerine hem kanal hem de yapım şirketi sendikamızla yeniden iletişime geçmiş; bir yatırımcı arayışında olduklarını ve yapılacak açıklamanın bu sürece zarar vereceğini ifade etmiştir. Yapımcı Erol Demir, son olarak Çarşamba gününe kadar tüm ödemelerin yapılacağını yazılı olarak taahhüt etmiştir.

İletişimde olduğumuz mağdur emekçilerle yapılan değerlendirme sonucunda basın açıklamamız 2 gün ertelenmiştir. Ancak bugün verilen söz bir kez daha tutulmamış, işçilerin hakları yine ödenmemiştir. Bugün burada olmamızın nedeni tam olarak budur.

Buradan Erol Demir'e sesleniyoruz.

Yalan söylemeyi bırak, emekçilerin gasp edilen tüm haklarını derhal ve eksiksiz öde.

Bi Kanal'ın sahibi Bilal Kalyoncu'ya sesleniyoruz;

Müteselsil sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğunuzdan kaçamazsınız. Yasal süreçlerde ne kanal ne de yapım sorumluluklarından kaçamayacak!

SGK ve İl Çalışma Müdürlüğü'ne sesleniyoruz;

Gerekli şikayetleri yaptık, ilgili kurumların hızlıca denetim ve soruşturma başlatmasını bekliyoruz.

Sendikamız bu hukuk dışı süreci, tüm emekçiler haklarını alana kadar mücadelesini arttırarak sürecektir.

Buradan açıkça ilan ediyoruz:

İşçilerin alın terini gasp eden, verdiği sözü tutmayan, emekçileri uzun ve masraflı hukuki süreçlere mecbur bırakan bu anlayışın adı emek düşmanlığıdır. Bu emek düşmanlığına karşı bizler de emek mücadelesi ve dayanışması içinde olmalı, birlikte hareket etmeli ve üretimden gelen gücümüzü örgütlü bir biçimde kullanmalıyız.

Hak gaspına uğrayan ve emeğin hakkını savunan herkesi sendikamıza omuz vermeye çağırıyoruz."