Benin Cumhurbaşkanı Talon: Darbe girişimi engellendi

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkesindeki darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

Dünya
  • 08.12.2025 00:02
  • Giriş: 08.12.2025 00:02
  • Güncelleme: 08.12.2025 00:03
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkesinin bugün çok ciddi bir olay yaşadığını belirterek, bir grup askerin isyan girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, bu isyanın arkasındaki isimlerin cezalandırılacağını ifade etti.

Talon, durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, halka günlük aktivitelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

Benin'de sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

