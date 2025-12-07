Benin'de darbe girişimi: Askerler canlı yayında duyurdu

Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı.

Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu.

Askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" belirtti.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi, bir darbe girişimi olduğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Bakari, ordunun ve ulusal muhafızların büyük bir kısmının hala cumhurbaşkanına sadık olduğunu ve durumu kontrol altında tuttuğunu aktardı.

Talon'un çevresinden bir askeri kaynak, “Bu, sadece televizyon izleyen küçük bir grup insan. Düzenli ordu kontrolü geri aldı. Şehir (başkent Cotonou) ve ülke tamamen güvenli, cumhurbaşkanı ve ailesi de öyle” ifadelerini kullandı.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." açıklamasında bulunmuştu.

Talon, 2016’dan bu yana ülkenin başındaydı. Talon’un, Nisan 2026’da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ardından görevi bırakması bekleniyordu.

Talon’un partisinin adayı, eski Maliye Bakanı Romuald Wadagni seçimlerin favorisi olarak gösteriliyordu. Muhalefetin adayı Renaud Agbodjo ise yeterli destekçiye sahip olmadığı gerekçesiyle seçim komisyonu tarafından veto edilmişti.

Geçen ay Benin Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıldan 7 yıla çıkaran bir düzenlemeyi kabul etmiş, iki dönem sınırı ise korunmuştu. Bu adım kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Ülkede 2020 yılında da darbe girişimi gerçekleşmişti. Toplamda 35 asker Ekonomik Suçlar ve Terörün Bastırılması Mahkemesi'nde (CRIET) yargılanıp tutuklanmıştı.