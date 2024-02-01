Benito Dirk Raman, Samsunspor’da

Samsunspor, RSC Anderlecht’te forma giyen 29 yaşındaki santrfor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Trendyol Süper Lig’in ekiplerinden Samsunspor, RSC Anderlecht’te forma giyen Benito Dirk Raman ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Teknik Direktörümüz Markus Gisdol’ün listesinde ilk sırada bulunan RSC Anderlecht ekibinde forma giyen Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Benito" denildi.