Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan tepkisi: Bence etik değil

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, rol aldığı 'Ahlat Ağacı' filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile kamera arkasındaki diyaloglarına ilişkin konuştu.

Filmin kamera arkası görüntüleri ve Ceylan'ın Yıldırımlar dahil diğer oyuncularla yaptığı konuşmalar, ünlü yönetmenin YouTube kanalında yayınlanmıştı.

Videonun paylaşılmasını doğru bulmadığını söyleyen Yıldırımlar, şunları söyledi:

“Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil. O konu üzerinde düşünülmesi gerekir."

CEYLAN NE DEMİŞTİ?

Kamera arkası görüntülerde Ceylan'ın Yıldırım'a yönelik eleştirileri bir dönem sosyal medyada gündem olmuştu. Ceylan, Bennu Yıldırımlar'a şunları söylemişti:

"Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin. Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum."