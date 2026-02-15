Bennu Yıldırımlar'ın acı günü

Oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar hayatını kaybetti.

Bennu Yıldırımlar, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bennu Yıldırımlar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla

taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarina her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için...

Dostların için...

Her insan gibi biricik ve özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum...

Oysa bugün senin doğum günün...

Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana.

Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum.

İyi ki benim babam olmuşsun...

Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın.

Seni çok seviyorum babacığım...

Senin beni sevdigin gibi..."