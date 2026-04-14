Benzin, motorin, LPG fiyatları (Güncel): 14 Nisan 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi? Tüm şehirler il il akaryakıt fiyatları

Dün gece yarısı itibariyle motorine 4,35 TL'lik indirim yapılmasıyla birlikte ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 14 Nisan 2026 itibariyle şu şekilde:

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

14 Nisan 2026 itibariyle motorine indirimgeldi. Motorine 4,35 lira indirim yapıldı. Ancak dün petrol fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle motorinin litre fiyatında bu gece 3,32 lira artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.