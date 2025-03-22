Benzin, motorin ve otogaz: Akaryakıta üçlü zam geliyor
Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası önümüzdeki haftadan itibaren benzin, motorin ve otogazın litre fiyatına zam geliyor. 25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.
22 Mart güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 45.23 TL
İstanbul (Anadolu): 45.08 TL
Ankara: 45.78 TL
İzmir: 46.15 TL
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 45.41 TL
İstanbul (Anadolu): 45.29 TL
Ankara: 46.14 TL
İzmir: 46.51 TL
OTOGAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 27.59 TL
İstanbul (Anadolu): 26.99 TL
Ankara: 27.49 TL
İzmir: 27.34 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.