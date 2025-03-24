Benzin, motorin ve otogaz: Akaryakıta üçlü zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.

24 Mart 2025 Pazartesi günü için güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.