Benzin, motorin ve otogaz: Akaryakıta üçlü zam geliyor
Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası benzin, motorin ve otogazın litre fiyatına zam geliyor. 25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.
24 Mart 2025 Pazartesi günü için güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.