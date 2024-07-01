Benzin ve motorin bir haftada iki kez zamlandı: Akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzin ve motorinde geçtiğimiz hafta içinde iki kere fiyat artışı oldu. Zamlar sonrasında benzinin fiyatı İstanbul'da 42 liranın üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de 42 liranın üzerine yükseldi. Şimdi gözler 3 Temmuz'da gelmesi beklenen ÖTV zammında.

Ekonomi 01.07.2024 10:00 Giriş: 01.07.2024 10:00

Güncelleme: 01.07.2024 10:10 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Freepik