Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 1 Haziran 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son günlerde petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

1 Haziran 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları araştırılırken, sürücülerin en çok merak ettiği konu ise motorin ve benzinde indirim beklentisi oldu. Son dönemde yaşanan fiyat hareketliliği sonrasında sektör kaynaklarından gelen bilgiler, akaryakıt tabelalarında önemli değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı Türkiye saati ile 08.00 itibarıyla 93 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt maliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bununla birlikte döviz kuru ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler de pompa fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zaman zaman hızlı değişimler yaşanabiliyor.

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR MU?

Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre, 2 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzinde hem de motorinde önemli bir indirim beklentisi bulunuyor.

Benzin litre fiyatında 1,38 TL indirim bekleniyor.

Motorin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor.

Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde özellikle motorin kullanan araç sahipleri açısından pompada dikkat çekici bir fiyat düşüşü yaşanacak.

SON BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPILDI?

Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik 27 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 0,82 TL indirim uygulanmıştı.

Bu gelişmenin ardından gözler yeni fiyat düzenlemesine çevrilirken, 2 Haziran tarihinde beklenen indirim kararı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Türkiye'nin büyük şehirlerinde güncel benzin fiyatları şu şekilde:

Şehir Benzin Fiyatı İstanbul Avrupa 64.32 TL/LT İstanbul Anadolu 64.18 TL/LT Ankara 65.29 TL/LT İzmir 65.57 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Şehir Motorin Fiyatı İstanbul Avrupa 67.05 TL/LT İstanbul Anadolu 66.91 TL/LT Ankara 68.16 TL/LT İzmir 68.43 TL/LT

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL LPG FİYATLARI

Şehir LPG Fiyatı İstanbul Avrupa 33.89 TL/LT İstanbul Anadolu 33.29 TL/LT Ankara 33.87 TL/LT İzmir 33.69 TL/LT

81 İLDE AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Akaryakıt fiyatları şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. Nakliye maliyetleri, dağıtım giderleri ve bölgesel faktörler nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre değişebiliyor.

Bu nedenle araç sahipleri bulundukları şehirdeki güncel fiyatları düzenli olarak takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar referans kabul edilirken diğer illerde küçük farklılıklar görülebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki değişim, fiyatların yönünü belirleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru hareketleri

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler

Arz ve talep dengesi

Dağıtım ve lojistik maliyetleri

Bu faktörlerde yaşanan değişiklikler pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.

1 Haziran 2026 benzinin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64.32 TL, Ankara'da 65.29 TL ve İzmir'de 65.57 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorine indirim gelecek mi?

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 2 Haziran gece yarısından itibaren motorinde 7.25 TL indirim bekleniyor.

Benzinde indirim var mı?

2 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1.38 TL indirim beklentisi bulunuyor.

LPG fiyatlarında değişiklik var mı?

Paylaşılan bilgilerde LPG fiyatlarına ilişkin yeni bir zam veya indirim beklentisi yer almıyor.

Brent petrol kaç dolar oldu?

1 Haziran 2026 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 93 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son benzin indirimi ne zaman yapıldı?

27 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 0.82 TL indirim uygulanmıştı.

```