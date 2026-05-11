Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 11 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yapılan büyük indirim sonrası sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Mazot kaç TL?”, “LPG fiyatları düştü mü?” sorularına yanıt arıyor. 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen akaryakıt tabelaları dikkat çekerken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde motorin fiyatlarının önemli seviyelerde gerilediği görüldü.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve eşel mobil sisteminin etkisiyle birlikte motorin litre fiyatında dikkat çeken bir indirim pompaya yansıdı. Sürücüler ise şehir şehir güncel benzin, mazot ve LPG fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. İşte 11 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar…

MOTORİN FİYATLARINA BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatında toplamda 7,17 TL’lik düşüş beklentisi oluşurken, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yalnızca bir kısmının pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyordu.

Ancak yapılan güncelleme sonrası motorinin litre fiyatında tam 5,52 TL’lik indirim gerçekleşti. Böylece birçok şehirde motorin fiyatları yeniden 70 TL seviyesinin altına geriledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Fiyatı Motorin Fiyatı LPG Fiyatı İstanbul Avrupa 63.81 TL 66.25 TL 33.89 TL İstanbul Anadolu 63.67 TL 66.11 TL 33.29 TL Ankara 64.78 TL 67.38 TL 33.87 TL İzmir 65.06 TL 67.65 TL 33.69 TL

MOTORİN FİYATLARI 70 TL’NİN ALTINA GERİLEDİ

Yapılan indirim sonrası özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti. İstanbul’da motorin litre fiyatı 66 TL seviyelerine kadar düşerken, Ankara ve İzmir’de de fiyatların önemli ölçüde gerilediği görüldü.

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kuru değişimlerinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde fiyat tabelalarında yeni değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterirken; Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Van gibi şehirlerde motorin ve benzin fiyatlarının daha yüksek seviyelerde olduğu görülüyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi illerde akaryakıt fiyatlarının daha düşük seviyelerde seyretmesi dikkat çekiyor.

En Düşük Motorin Fiyatı Hangi İllerde?

İstanbul Anadolu: 66.11 TL

Kocaeli: 66.62 TL

Sakarya: 66.92 TL

Yalova: 66.93 TL

En Yüksek Motorin Fiyatı Hangi İllerde?

Hakkari: 69.11 TL

Muş: 69.10 TL

Şırnak: 69.09 TL

Bitlis: 69.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde birçok farklı unsur etkili oluyor. Özellikle küresel petrol piyasasında yaşanan değişimler, döviz kuru hareketliliği ve dağıtım maliyetleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Ayrıca arz-talep dengesi, lojistik giderleri ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler de fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN FARKLILIK GÖSTERİYOR?

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında dahi fiyat farklılıkları oluşabiliyor. İlçe bazında dağıtım maliyetleri, istasyon giderleri ve lojistik süreçler fiyatların değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını ilçe ilçe takip ederek daha ekonomik seçeneklere yöneliyor.

11 Mayıs 2026 motorine indirim geldi mi?

Evet. Motorinin litre fiyatında 5,52 TL’lik indirim pompaya yansıdı.

İstanbul’da motorin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 66.25 TL, Anadolu Yakası’nda ise 66.11 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzin fiyatları kaç TL oldu?

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 63.81 TL, Ankara’da 64.78 TL ve İzmir’de 65.06 TL olarak güncellendi.

LPG fiyatları ne kadar?

LPG litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 33.89 TL, Ankara’da 33.87 TL ve İzmir’de 33.69 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Brent petrol fiyatları, döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor.

En ucuz akaryakıt hangi illerde satılıyor?

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ akaryakıt fiyatlarının daha düşük seviyelerde olduğu iller arasında yer alıyor.