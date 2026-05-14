Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 14 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

14 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve enerji piyasalarındaki belirsizlikler sonrası benzine gece yarısı zam geldi. Özellikle “benzine ne kadar zam geldi?”, “motorin fiyatları arttı mı?”, “LPG fiyatları ne kadar oldu?” soruları sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları il bazında değişiklik gösterirken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki pompa fiyatları yeniden güncellendi.

14 MAYIS 2026 BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre beklenen benzin zammı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler nedeniyle benzin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat tarihinde başlayan savaşta 8 Nisan’da ateşkes sağlanmasına rağmen enerji piyasalarındaki belirsizlik devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

MOTORİN (MAZOT) FİYATLARINDA ZAM VAR MI?

14 Mayıs 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında yeni bir zam açıklanmadı. Ancak benzine gelen artış sonrası sürücüler motorin fiyatlarını da yakından takip etmeye başladı. Motorin litre fiyatları şehir ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor.

14 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü İstanbul Avrupa İstanbul Anadolu Benzin 64.95 TL 64.80 TL Motorin 67.40 TL 67.25 TL LPG 33.89 TL 33.29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 65.91 TL Motorin 68.51 TL LPG 33.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 66.19 TL Motorin 68.78 TL LPG 33.69 TL

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları il ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve diğer tüm şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım firmalarına göre farklı seviyelerde bulunabiliyor.

Özellikle şehir merkezleri ile ilçeler arasında fiyat farklılıklarının oluşması sürücülerin güncel akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak takip etmesine neden oluyor. V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz fiyatları şehir bazlı olarak değişiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok küresel ve yerel etken rol oynuyor. Özellikle Brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve dağıtım giderleri fiyatların değişmesinde etkili oluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma

Döviz kurundaki değişim

Jeopolitik gelişmeler

Arz ve talep dengesi

Dağıtım ve lojistik maliyetleri

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarını doğrudan etkilemesi nedeniyle Türkiye’deki pompa fiyatları da sık sık güncelleniyor.

İSTANBUL’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul’da akaryakıt fiyatları ilçelere göre farklı seviyelerde olabiliyor. Adalar, Kadıköy, Pendik, Sarıyer, Tuzla, Beşiktaş, Bağcılar ve Küçükçekmece gibi ilçelerde dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak fiyat değişiklikleri görülebiliyor.

Sürücüler yalnızca güncel fiyatları değil, geçmiş dönem akaryakıt fiyatlarını da takip ederek zam ve indirim süreçlerini analiz ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ARAÇ SAHİPLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, bireysel araç kullanıcılarının yanı sıra taşımacılık ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor. Özellikle şehirler arası taşımacılık yapan şirketler için akaryakıt maliyetleri önemli gider kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

LPG kullanan araç sahipleri ise benzin ve motorine göre daha ekonomik fiyat avantajı nedeniyle otogaz fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

