Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 15 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 15 Mayıs 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Özellikle “benzine zam geldi mi?”, “motorin fiyatları arttı mı?” ve “LPG litre fiyatı ne kadar oldu?” soruları milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle akaryakıt sektöründe fiyat değişimleri sürerken, şehir bazlı farklılıklar da dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

1 LİTRE BENZİN NE KADAR OLDU?

15 Mayıs 2026 itibarıyla büyükşehirlerde güncel benzin fiyatları şu şekilde:

Şehir Benzin Fiyatı İstanbul Avrupa 64.95 TL/LT İstanbul Anadolu 64.80 TL/LT Ankara 65.91 TL/LT İzmir 66.19 TL/LT

1 LİTRE MOTORİN (MAZOT) NE KADAR?

Motorin fiyatları da benzin fiyatlarıyla birlikte araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 15 Mayıs 2026 güncel mazot fiyatları şöyle:

Şehir Motorin Fiyatı İstanbul Avrupa 67.40 TL/LT İstanbul Anadolu 67.25 TL/LT Ankara 68.51 TL/LT İzmir 68.78 TL/LT

1 LİTRE LPG FİYATI KAÇ TL?

LPG kullanan araç sahipleri de güncel fiyatları yakından takip ediyor. 15 Mayıs 2026 itibarıyla LPG fiyatları şu şekilde:

Şehir LPG Fiyatı İstanbul Avrupa 33.89 TL/LT İstanbul Anadolu 33.29 TL/LT Ankara 33.87 TL/LT İzmir 33.69 TL/LT

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında farklılık göstermeye devam ediyor. İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Bursa’ya kadar tüm illerde benzin, motorin ve LPG fiyatları değişkenlik gösterebiliyor.

V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz Otogaz seçeneklerine göre fiyatlar farklı seviyelerde yer alırken, sürücüler bulundukları şehre göre güncel litre fiyatlarını takip ediyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Sürekli Değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok farklı etken rol oynuyor. Global petrol fiyatları, döviz kuru, arz-talep dengesi, dağıtım maliyetleri ve vergi düzenlemeleri fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında akaryakıt fiyatlarında küçük farklılıklar görülebiliyor. İlçe bazlı dağıtım maliyetleri ve lojistik süreçleri fiyatlara etki eden unsurlar arasında yer alıyor.

Adalar, Beşiktaş, Kadıköy, Pendik, Sarıyer, Tuzla ve diğer ilçelerde fiyatlar farklılık gösterebilirken, sürücüler güncel fiyatları anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

ŞEHİR ŞEHİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, Zonguldak ve diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre belirleniyor. Petrolün dünya genelindeki arz durumu, işlenme maliyetleri ve dağıtım süreçleri fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor.

Bu nedenle sürücüler yaşadıkları şehirdeki güncel benzin, mazot ve LPG fiyatlarını düzenli olarak kontrol ediyor.

EN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINI TAKİP EDİN

“Benzin fiyatı ne kadar?”, “motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları düştü mü?” gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Sürücüler hem bireysel kullanım hem de ticari faaliyetler açısından akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Şehir bazlı güncel fiyatlar sayesinde araç sahipleri maliyet hesaplamalarını daha kolay yapabiliyor.

15 Mayıs 2026 benzine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları üzerindeki küresel piyasa baskısı devam ederken benzin fiyatları güncelliğini koruyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler fiyatlara doğrudan etki ediyor.

Motorin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 67.40 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da 68.51 TL, İzmir’de ise 68.78 TL olarak listeleniyor.

LPG fiyatları kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı 33.89 TL olarak açıklanırken Ankara’da 33.87 TL, İzmir’de ise 33.69 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları neden artıyor?

Brent petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV artışları ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.

En ucuz akaryakıt hangi illerde bulunuyor?

Geçmiş dönem verilerine göre İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ daha düşük fiyatlarla öne çıkarken, fiyatlar dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor.