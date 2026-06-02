Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 2 Haziran 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel gelişmeler ve enerji piyasalarındaki hareketlilik benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2 Haziran 2026 itibarıyla araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinde zam mı var, indirim mi geldi? İşte 2 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve tüm detaylar...

2 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrol fiyatı, ABD/İsrail-İran savaşının anlaşmayla sona ereceğine yönelik beklentilerin etkisiyle 100 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 94,30 dolar seviyesinde bulunurken, savaş öncesinde bu rakam yaklaşık 70 dolar seviyesindeydi.

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son gelişmeler doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim uygulandı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELDİ

Ekonomim'in haberine göre 2 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde dikkat çeken indirimler yapıldı.

Benzin: 1,40 TL indirim

1,40 TL indirim Motorin (Mazot): 1,78 TL indirim

1,78 TL indirim LPG (Otogaz): 1,90 TL indirim

Yapılan indirimlerin ardından birçok ilde pompa fiyatları yeniden güncellendi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 62,92 TL 65,27 TL 31,99 TL İstanbul Anadolu 62,78 TL 65,13 TL 31,39 TL Ankara 63,89 TL 66,39 TL 31,97 TL İzmir 64,17 TL 66,66 TL 31,79 TL

1 LİTRE BENZİN NE KADAR?

2 Haziran 2026 itibarıyla güncel benzin litre fiyatları şu şekilde:

1 LİTRE MOTORİN (MAZOT) NE KADAR?

İndirim sonrası motorin fiyatlarında da gerileme yaşandı.

1 LİTRE LPG NE KADAR?

Otogaz kullanıcıları için de önemli bir indirim gerçekleşti.

EN UCUZ VE EN YÜKSEK AKARYAKIT FİYATLARI HANGİ İLLERDE?

2 Haziran verilerine göre büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları birbirine yakın seviyelerde seyrederken, bazı doğu illerinde fiyatların daha yüksek olduğu görülüyor.

Örneğin Hakkari'de benzin litre fiyatı 65,54 TL, motorin litre fiyatı ise 68,14 TL seviyesinde bulunuyor. Kocaeli ise 63,34 TL benzin fiyatıyla dikkat çeken iller arasında yer alıyor.

BRENT PETROL FİYATLARI AKARYAKITI NASIL ETKİLİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrol fiyatları önemli rol oynuyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi, doğrudan rafineri maliyetlerine yansıyor.

Son dönemde savaşın sona ereceğine yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatlarında geri çekilmeler görülürken, bu durum pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ İNDİRİM BEKLENİYOR MU?

Mevcut bilgiler doğrultusunda 2 Haziran itibarıyla benzine 1,40 TL, motorine 1,78 TL ve LPG'ye 1,90 TL indirim uygulanmış durumda. Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde Brent petrol ve küresel piyasalardaki gelişmelere göre yeniden şekillenmesi bekleniyor.

