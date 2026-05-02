Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 2 Mayıs 2026 Motorin, Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen en kritik ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, “benzine zam mı geldi?”, “motorin fiyatları arttı mı?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. 2 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla sürücüler için en önemli soru ise net: Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim var mı? İşte detaylar ve il il güncel fiyatlar...

2 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

2 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir yeni zam veya indirim bulunmuyor. Hafta başında yapılan fiyat artışlarının ardından mevcut fiyatlar sabit kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte sektör kaynakları, Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle fiyatların her an değişebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle sürücülerin güncel fiyatları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI (2 MAYIS 2026)

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 63.82 71.72 34.99 İstanbul (Anadolu) 63.68 71.58 34.39 Ankara 64.79 72.84 34.87 İzmir 65.07 73.11 34.79

Öne Çıkan Diğer İller

Muğla: Benzin 65.56 TL, Motorin 73.60 TL, LPG 34.84 TL

Antalya: Benzin 66.01 TL, Motorin 74.16 TL, LPG 35.04 TL

Bursa: Benzin 64.87 TL, Motorin 72.71 TL, LPG 34.39 TL

Kocaeli: Benzin 64.24 TL, Motorin 72.08 TL, LPG 34.19 TL

Hakkari: Benzin 66.41 TL, Motorin 74.57 TL, LPG 36.17 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynar. Bunların başında küresel petrol fiyatları ve döviz kuru gelir. Ancak süreç bununla sınırlı değildir.

Fiyatları Etkileyen Temel Faktörler

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma

Döviz kurundaki değişim

Arz ve talep dengesi

Rafineri ve dağıtım maliyetleri

Vergi politikaları

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde akaryakıt fiyatları sürekli değişken bir yapı gösterir.

İL İL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar genellikle daha düşük seviyelerde seyrederken, doğu illerinde fiyatlar daha yüksek olabilir.

Bulunduğunuz şehirdeki en güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek için il bazlı listeleri takip etmek büyük avantaj sağlar.

Benzin fiyatları ne kadar?

2 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı 63.82 TL, Ankara’da 64.79 TL, İzmir’de ise 65.07 TL seviyesindedir.

Motorin (mazot) fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında motorin 71.72 TL, Ankara’da 72.84 TL ve İzmir’de 73.11 TL olarak satışa sunulmaktadır.

LPG fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında LPG 34.99 TL, Ankara’da 34.87 TL ve İzmir’de 34.79 TL seviyesindedir.

Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

2 Mayıs 2026 itibarıyla yeni bir zam ya da indirim bulunmamaktadır. Ancak piyasalardaki hareketlilik nedeniyle fiyat değişimleri her an gündeme gelebilir.

En ucuz akaryakıt hangi illerde?

Genellikle İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi illerde fiyatlar daha düşük seviyelerde seyrederken, doğu illerinde fiyatlar daha yüksek olabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve maliyet unsurları nedeniyle akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir ve sık sık güncellenir.