Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 3 Haziran 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde peş peşe gelen indirim ve zam haberleri sonrasında sürücüler, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin fiyatları kaç TL?", "LPG'ye zam mı geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2 Haziran gecesi uygulanan indirimlerin ardından bu kez benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt piyasasını etkilemeye devam ederken, 3 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da netleşti.

3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt piyasasında dalgalı seyir sürüyor. 2 Haziran gece yarısından itibaren benzine 1 lira 40 kuruş, motorine 1 lira 78 kuruş ve LPG'ye 1 lira 90 kuruş indirim uygulanmıştı.

Ancak indirimlerin etkisi kısa sürdü. 3 Haziran itibarıyla pompaya yeni zam yansıdı. Gece saatlerinden sonra benzinin litre fiyatı 47 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 98 kuruş arttı.

Böylece sürücüler bir gün arayla hem indirim hem de zam haberleriyle karşı karşıya kaldı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Evet. 3 Haziran 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı.

Benzin: +0,47 TL

+0,47 TL Motorin (Mazot): +0,98 TL

+0,98 TL LPG: Yeni bir zam bilgisi bulunmuyor.

Son zamlarla birlikte birçok şehirde akaryakıt fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı da yatırımcıların ve sürücülerin yakın takibinde bulunuyor.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gelişmelerin anlaşmayla sonuçlanabileceği beklentisi nedeniyle Brent petrol fiyatı 100 dolar seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor.

3 Haziran sabahı itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 97,19 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan savaş öncesinde Brent petrolün yaklaşık 70 dolar seviyelerinde bulunduğu biliniyor. Bu durum enerji piyasalarındaki maliyet baskısının devam ettiğini gösteriyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 63,45 TL/LT Motorin 66,31 TL/LT LPG 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 63,31 TL/LT Motorin 66,17 TL/LT LPG 31,39 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 64,42 TL/LT Motorin 67,44 TL/LT LPG 31,97 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 64,70 TL/LT Motorin 67,71 TL/LT LPG 31,79 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları birçok farklı faktörden etkileniyor. Özellikle Brent petrol fiyatındaki değişimler pompaya doğrudan yansıyor.

Petrol fiyatlarının yanı sıra küresel gelişmeler, arz-talep dengesi ve uluslararası piyasalardaki enerji maliyetleri de fiyat oluşumunda belirleyici rol oynuyor.

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında günlük değişimler yaşanabiliyor.

3 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT PİYASASINDA BEKLENTİLER

Brent petrolün halen savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde bulunması, akaryakıt fiyatlarında oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor.

Özellikle petrol piyasasında yaşanacak yeni gelişmeler, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Sürücüler ise fiyat değişimlerini yakından takip ederek yakıt maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor.

3 Haziran 2026 tarihinde benzine zam geldi mi?

Evet. 3 Haziran itibarıyla benzinin litre fiyatına 47 kuruş zam yapıldı.

Motorine ne kadar zam geldi?

Motorine yeni zam ile birlikte litre fiyatı gece yarısından itibaren 98 kuruş arttı.

LPG fiyatlarında değişiklik oldu mu?

2 Haziran'da LPG'ye 1 lira 90 kuruş indirim uygulanmıştı. 3 Haziran itibarıyla yeni bir zam bilgisi bulunmuyor.

İstanbul'da benzin kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63,45 TL, Anadolu Yakası'nda ise 63,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da motorin ne kadar?

Ankara'da motorinin litre fiyatı 67,44 TL olarak uygulanıyor.

Brent petrol fiyatı kaç dolar?

3 Haziran sabahı itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 97,19 dolar seviyesinde işlem görüyor.

```