Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 4 Mayıs 2026 Motorin, Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları her gün milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle “benzin fiyatları ne kadar?”, “motorine zam var mı?” ve “LPG fiyatları düştü mü?” gibi sorular 4 Mayıs 2026 itibarıyla yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bugün akaryakıt piyasasında son durum ne? İşte tüm detaylar ve il il güncel fiyatlar...

4 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürmesine rağmen, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir resmi zam ya da indirim bulunmuyor. Bu durum, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının mevcut seviyelerini koruduğu anlamına geliyor.

Fiyatlar şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebilirken, genel tablo sabitliğini koruyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 MAYIS 2026)

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 63.82 71.72 34.99 İstanbul (Anadolu) 63.68 71.58 34.39 Ankara 64.79 72.84 34.87 İzmir 65.07 73.11 34.79 Muğla 65.56 73.60 34.84

1 LİTRE BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

Benzin Fiyatları

İstanbul Avrupa: 63.82 TL

İstanbul Anadolu: 63.68 TL

Ankara: 64.79 TL

İzmir: 65.07 TL

Motorin (Mazot) Fiyatları

İstanbul Avrupa: 71.72 TL

İstanbul Anadolu: 71.58 TL

Ankara: 72.84 TL

İzmir: 73.11 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Avrupa: 34.99 TL

İstanbul Anadolu: 34.39 TL

Ankara: 34.87 TL

İzmir: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları sabit değildir ve birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında:

Küresel petrol fiyatları

Arz ve talep dengesi

Üretim ve rafineri maliyetleri

Dağıtım ve lojistik giderleri

Bu unsurların her biri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynar.

81 İLDE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları il ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bile semt bazlı farklı fiyatlar görülebilir. Bu nedenle güncel fiyatları düzenli olarak takip etmek önemlidir.

İl seçimi yaparak bulunduğunuz bölgedeki en güncel fiyatlara ulaşabilir ve yakıt alımınızı buna göre planlayabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINDA GENEL GÖRÜNÜM

4 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt piyasasında durağan bir tablo söz konusu. Herhangi bir zam veya indirim olmaması, kısa vadede fiyatların stabil kalacağını gösteriyor. Ancak petrol piyasalarındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Benzin fiyatlarına zam geldi mi?

Hayır, 4 Mayıs 2026 itibarıyla benzine herhangi bir zam gelmemiştir.

Motorin fiyatları düştü mü?

Motorin fiyatlarında da bugün için herhangi bir indirim veya zam bulunmamaktadır.

LPG fiyatları ne kadar?

LPG fiyatları şehirlere göre değişmekle birlikte İstanbul’da ortalama 34.39 TL ile 34.99 TL arasında değişmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden değişir?

Küresel petrol fiyatları, arz-talep dengesi ve üretim maliyetleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.

En güncel akaryakıt fiyatlarını nasıl öğrenebilirim?

İl bazlı fiyat listeleri üzerinden bulunduğunuz şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenebilirsiniz.