Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 6 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası araç sahipleri “Benzine zam mı geliyor?”, “Motorin fiyatları düşecek mi?” sorularına yanıt arıyor. 6 Mayıs 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ile birlikte zam ya da indirim durumuna dair tüm detayları bu içerikte bulabilirsiniz.

AKARYAKITA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? (6 MAYIS 2026)

Son dönemde petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatı cuma günü 112,45 dolara kadar yükselirken, pazartesi günü 108,17 dolar seviyesinde kapanış yaptı.

Geçtiğimiz günlerde motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılmıştı. Ancak mevcut verilere göre 6 Mayıs 2026 itibarıyla sektörel kaynaklardan yeni bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Öne Çıkan Gelişmeler

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor

Son zamlar kısa süre önce pompaya yansıdı

Yeni zam ya da indirim henüz açıklanmadı

6 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara, İzmir Güncel Fiyatlar

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul Avrupa 63.94 71.72 34.99 İstanbul Anadolu 63.80 71.58 34.39 Ankara 64.91 72.84 34.87 İzmir 65.19 73.11 34.79

81 İL İÇİN AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında farklılık göstermektedir. Örneğin:

Muğla: Benzin 65.68 TL, Motorin 73.60 TL, LPG 34.84 TL

Antalya: Benzin 66.13 TL, Motorin 74.16 TL, LPG 35.04 TL

Bursa: Benzin 64.99 TL, Motorin 72.71 TL, LPG 34.39 TL

Kocaeli: Benzin 64.36 TL, Motorin 72.08 TL, LPG 34.19 TL

Hakkari: Benzin 66.53 TL, Motorin 74.57 TL, LPG 36.17 TL

Fiyatların il bazında değişmesinin nedeni dağıtım maliyetleri, lojistik giderler ve yerel rekabet koşullarıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Fiyatları Etkileyen Faktörler

Brent petrol fiyatı

Döviz kuru

Arz-talep dengesi

Üretim ve rafineri maliyetleri

Dağıtım ve lojistik giderleri

Bu faktörlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde akaryakıt fiyatlarının neden sürekli değiştiği daha net anlaşılabilir.

ŞEHİR ŞEHİR AKARYAKIT FİYATLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bulunduğunuz şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek için şehir filtreleme sistemi kullanılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar ilçe bazında dahi değişiklik gösterebilir.

6 Mayıs 2026 benzin fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 63.94 TL’dir.

Motorin (mazot) fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 71.72 TL’dir.

LPG fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı 34.99 TL’dir.

Akaryakıta zam gelecek mi?

Şu an için sektörel kaynaklardan yeni bir zam ya da indirim açıklaması bulunmamaktadır.

En ucuz akaryakıt hangi illerde?

Genellikle İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi iller daha uygun fiyatlı olurken, Hakkari gibi bölgelerde fiyatlar daha yüksek olabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları neden farklı?

Şehirler arası lojistik maliyetler ve dağıtım giderleri fiyat farklılıklarının temel nedenidir.