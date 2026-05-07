Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 7 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle son dönemde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası sürücüler “Benzine zam mı geldi?”, “Motorin fiyatları düştü mü?” ve “LPG ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları belli olurken, son zam ve indirim gelişmeleri de netleşti.

Son olarak benzinin litre fiyatına 53 kuruş zam yapılırken, otogaz (LPG) fiyatlarında ise 1 lira 10 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

7 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre benzinin litre fiyatına 53 kuruşluk zam uygulanırken, LPG fiyatlarında 1 lira 10 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise bugün için herhangi bir yeni zam ya da indirim açıklanmadı.

Benzin: 53 kuruş zam

53 kuruş zam LPG (Otogaz): 1 lira 10 kuruş indirim

1 lira 10 kuruş indirim Motorin (Mazot): Fiyat değişikliği bulunmuyor

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 64.47 TL/LT Motorin 71.77 TL/LT LPG 33.89 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 64.33 TL/LT Motorin 71.63 TL/LT LPG 33.29 TL/LT

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 65.44 TL/LT Motorin 72.89 TL/LT LPG 33.87 TL/LT

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yakıt Türü Fiyat Benzin 65.72 TL/LT Motorin 73.16 TL/LT LPG 33.69 TL/LT

1 LİTRE BENZİN NE KADAR OLDU?

7 Mayıs 2026 itibarıyla güncel benzin litre fiyatları şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 64.47 TL seviyesinde bulunurken, Ankara’da 65.44 TL, İzmir’de ise 65.72 TL olarak satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki farklılıklar şehir bazında dağıtım maliyetleri, lojistik giderleri ve bölgesel fiyat politikaları nedeniyle değişebiliyor.

MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI KAÇ TL?

Motorin fiyatları da araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 71.77 TL olurken, Ankara’da 72.89 TL, İzmir’de ise 73.16 TL seviyelerinde bulunuyor.

Özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için motorin fiyatlarındaki değişimler büyük önem taşıyor.

LPG FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Otogaz kullanıcılarını sevindiren gelişme ise LPG fiyatlarında yaşandı. Yapılan 1 lira 10 kuruşluk indirim sonrası LPG fiyatları yeniden güncellendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı 33.89 TL’ye gerilerken, Ankara’da 33.87 TL, İzmir’de ise 33.69 TL seviyesine düştü.

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ARAŞTIRILIYOR

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Konya, Gaziantep, Trabzon ve diğer tüm illerde benzin, motorin ve LPG fiyatları günlük olarak güncelleniyor.

Özellikle büyükşehirlerde ilçe bazlı fiyat değişimleri de dikkat çekiyor. Dağıtım maliyetleri, lojistik süreçleri ve bölgesel rekabet unsurları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları birçok ekonomik faktöre bağlı olarak değişiyor. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri, rafineri maliyetleri ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

Ayrıca petrolün çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve dağıtılması süreçlerinde oluşan maliyetler de fiyatlara doğrudan yansıyor.

Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyen Başlıca Unsurlar

Brent petrol fiyatları

Dolar kuru

Vergi oranları

Dağıtım maliyetleri

Küresel arz-talep dengesi

Rafineri fiyatları

EN UCUZ VE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE?

Akaryakıt fiyatları illere göre değişiklik gösterirken geçmiş dönem verilerine göre en yüksek akaryakıt fiyatlarının Hakkari’de görüldüğü belirtiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ ise daha uygun fiyatlı akaryakıt satışı yapılan iller arasında yer alıyor.

Ancak fiyatlar günlük olarak değişebildiği için şehir bazlı güncel fiyatların düzenli takip edilmesi önem taşıyor.

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI — 7 MAYIS 2026

Tüm illerdeki V/Max Kurşunsuz 95 (benzin), V/Max Dizel (motorin), gazyağı, kalorifer yakıtı, fuel oil ve otogaz fiyatlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Şehir Benzin 95 (TL/lt) Motorin (TL/lt) Gazyağı (TL/lt) Kalorifer (TL/kg) Fuel Oil (TL/kg) Otogaz (TL/lt) İstanbul (Avrupa) 64,47 71,77 88,04 61,43 48,55 33,89 İstanbul (Anadolu) 64,33 71,63 88,03 61,42 48,54 33,29 Ankara 65,44 72,89 86,67 62,18 49,30 33,87 İzmir 65,72 73,16 88,26 61,38 48,49 33,69 Adana 66,28 73,73 87,94 63,25 50,36 34,21 Adıyaman 66,61 74,07 88,25 64,33 50,84 34,34 Afyon 66,59 74,14 87,42 62,18 49,29 33,74 Ağrı 67,00 74,44 88,74 64,53 50,91 35,09 Aksaray 66,36 73,81 86,84 62,87 49,99 33,71 Amasya 66,03 73,46 87,30 62,87 49,98 34,49 Antalya 66,67 74,22 88,08 62,74 49,86 33,94 Ardahan 66,50 73,94 89,46 64,48 50,88 34,79 Artvin 66,31 73,75 88,62 64,43 50,85 35,34 Aydın 65,96 73,40 88,28 61,53 48,64 33,84 Balıkesir 66,04 73,48 88,20 61,53 48,65 33,39 Bartın 65,76 73,00 87,44 62,10 49,21 33,55 Batman 66,90 74,46 88,63 64,49 50,89 34,44 Bayburt 66,21 73,65 88,33 64,25 50,81 34,59 Bilecik 65,40 72,64 87,49 61,51 48,63 33,29 Bingöl 67,04 74,60 88,47 64,47 50,87 34,59 Bitlis 67,04 74,60 88,75 64,54 50,91 34,51 Bolu 65,51 72,74 87,30 61,54 48,65 33,70 Burdur 66,51 74,06 88,02 62,28 49,39 33,89 Bursa 65,52 72,76 87,96 61,48 48,59 33,29 Çanakkale 66,09 73,53 88,38 62,05 49,17 33,49 Çankırı 65,86 73,29 86,72 62,20 49,31 34,10 Çorum 66,04 73,47 86,81 62,78 49,90 34,04 Denizli 66,22 73,66 88,11 62,06 49,17 33,59 Diyarbakır 66,91 74,47 88,49 64,47 50,87 34,56 Düzce 65,35 72,59 87,38 61,47 48,58 33,55 Edirne 65,57 73,03 88,38 62,14 49,25 33,99 Elazığ 67,03 74,59 88,26 64,34 50,84 34,31 Erzincan 66,45 73,89 88,19 64,25 50,81 34,59 Erzurum 66,50 73,94 88,47 64,47 50,86 34,49 Eskişehir 65,72 72,96 87,38 61,63 48,75 33,39 Gaziantep 66,40 73,86 88,12 63,52 50,63 33,91 Giresun 66,25 73,69 88,07 63,26 50,37 34,49 Gümüşhane 66,21 73,65 88,31 63,50 50,61 34,59 Hakkari 67,06 74,62 89,75 64,70 51,00 35,17 Hatay 66,14 73,60 88,22 64,22 50,81 34,01 Iğdır 67,01 74,45 89,58 64,56 50,94 35,09 Isparta 66,58 74,13 88,00 62,28 49,39 33,84 Kahramanmaraş 66,41 73,87 88,00 63,40 50,52 34,14 Karabük 65,79 73,03 87,32 62,10 49,21 33,55 Karaman 66,34 73,79 87,43 63,05 50,16 34,31 Kars 66,51 73,95 89,45 64,53 50,91 34,89 Kastamonu 66,14 73,57 87,25 62,27 49,38 34,55 Kayseri 66,44 73,89 87,26 63,01 50,12 33,81 Kilis 66,15 73,61 88,29 64,29 50,83 34,21 Kırıkkale 65,74 73,17 86,57 62,68 49,79 33,72 Kırklareli 65,55 73,01 88,33 62,09 49,20 33,89 Kırşehir 65,80 73,23 86,70 62,81 49,92 33,82 Kocaeli 64,89 72,13 87,54 61,31 48,42 33,09 Konya 66,45 74,05 87,27 62,88 50,00 33,91 Kütahya 66,36 73,64 87,49 62,03 49,15 33,84 Malatya 66,62 74,08 88,11 63,51 50,63 34,37 Manisa 65,80 73,24 88,23 61,38 48,49 33,74 Mardin 66,94 74,50 88,59 64,48 50,88 34,34 Mersin 66,27 73,72 87,95 63,26 50,37 34,51 Muğla 66,22 73,66 88,31 62,04 49,15 33,74 Muş 67,05 74,61 88,63 64,49 50,89 34,68 Nevşehir 66,35 73,80 86,84 62,94 50,06 33,91 Niğde 66,29 73,74 87,32 63,02 50,13 33,71 Ordu 66,04 73,47 88,00 63,19 50,30 34,09 Osmaniye 66,14 73,60 88,07 63,37 50,49 34,34 Rize 66,19 73,63 88,38 64,26 50,82 34,59 Sakarya 65,19 72,43 87,48 61,37 48,49 33,19 Samsun 66,02 73,45 87,42 62,96 50,07 34,09 Şanlıurfa 66,60 74,06 88,43 64,40 50,85 34,36 Siirt 66,93 74,49 88,73 64,54 50,91 34,54 Sinop 66,08 73,51 87,49 62,88 50,00 34,59 Şırnak 67,04 74,60 89,53 64,56 50,93 34,75 Sivas 66,45 73,88 87,47 63,19 50,31 34,39 Tekirdağ 65,15 72,61 88,24 61,99 49,11 33,69 Tokat 66,09 73,52 87,37 63,04 50,16 34,59 Trabzon 66,18 73,62 88,26 63,45 50,57 34,19 Tunceli 67,04 74,60 88,38 64,38 50,84 34,91 Uşak 66,22 73,66 87,94 62,03 49,15 33,85 Van 67,02 74,49 89,64 64,62 50,96 34,41 Yalova 65,20 72,44 87,99 61,39 48,51 33,19 Yozgat 66,13 73,56 86,77 62,85 49,97 34,02 Zonguldak 65,71 72,95 87,41 62,00 49,11 33,95

EN UCUZ VE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE?

7 Mayıs 2026 verilerine göre benzin ve motorin fiyatları en düşük seyreden iller arasında İstanbul (Anadolu), Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova öne çıkıyor. Bu şehirlerde lojistik avantaj ve rafinerilere yakınlık fiyatları aşağı çekiyor.

Öte yandan akaryakıtın en pahalı olduğu iller doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Hakkari, Ağrı, Iğdır, Şırnak ve Van gibi illerde hem benzin hem de motorin fiyatları Türkiye ortalamasının belirgin biçimde üzerinde seyrediyor. Hakkari, bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 67,06 TL ile ülkemizin en pahalı akaryakıt iline ev sahipliği yapıyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları pek çok değişkene bağlı olarak şekilleniyor. Bu dinamikleri anlamak, fiyatların neden bu kadar sık değiştiğini de açıklıyor.

Global Petrol Fiyatları

Ham petrolün uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesi, akaryakıt fiyatlarının en temel belirleyicisidir. OPEC kararları, jeopolitik gelişmeler ve küresel enerji talebi doğrudan bu fiyatı etkiliyor.

Döviz Kuru

Petrol dolar cinsinden işlem gördüğünden, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri yurt içi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Kurda yaşanan hareketler kısa sürede pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

Vergiler ve Dağıtım Maliyetleri

Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV yükü fiyatların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bunun yanı sıra rafineriden istasyona ulaşana kadar geçen dağıtım maliyeti, özellikle uzak illerde fiyatları yukarı taşıyan başlıca etken.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yakın seyrediyor olsa da ilçe bazında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasındaki fiyatlar arasında belirli bir fark mevcut. İstanbul Avrupa'da benzin bugün 64,47 TL/lt iken Anadolu yakasında 64,33 TL/lt seviyesinde.

Ankara'da benzin 65,44 TL/lt, İzmir'de ise 65,72 TL/lt olarak güncellendi. Motorin fiyatlarında da benzer bir sıralama söz konusu: İzmir'de 73,16 TL ile üç büyükşehir arasında en yüksek motorin fiyatı görülüyor.

Benzine zam geldi mi?

Evet. Son güncelleme ile benzinin litre fiyatına 53 kuruş zam yapıldı.

Motorin fiyatlarında indirim var mı?

7 Mayıs 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam bulunmuyor.

LPG fiyatları düştü mü?

Evet. LPG fiyatlarına 1 lira 10 kuruş indirim yapıldı.

İstanbul’da benzin kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 64.47 TL, Anadolu Yakası’nda ise 64.33 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da motorin fiyatı ne kadar?

Ankara’da motorinin litre fiyatı 72.89 TL olarak güncellendi.

İzmir’de LPG fiyatı kaç TL?

İzmir’de LPG litre fiyatı 33.69 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Döviz kuru, petrol fiyatları, vergi oranları ve dağıtım maliyetleri gibi birçok faktör akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu nedenle fiyatlar sık sık güncellenebiliyor.