Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 8 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve ÖTV düzenlemeleri nedeniyle sürekli değişen benzin, motorin ve LPG fiyatları, 8 Mayıs 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Özellikle benzine gelen indirimin pompaya ne kadar yansıdığı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve şehir şehir detaylı liste…

8 MAYIS 2026 BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Son güncelleme kapsamında benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik indirim uygulanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin pompaya yansıması 69 kuruş oldu.

Özellikle son haftalarda art arda gelen zamların ardından yapılan indirim, sürücüler tarafından yakından takip edildi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 63.79 TL 71.77 TL 33.89 TL İstanbul Anadolu 63.65 TL 71.63 TL 33.29 TL Ankara 64.76 TL 72.89 TL 33.87 TL İzmir 65.04 TL 73.16 TL 33.69 TL

81 İLDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI AÇIKLANDI

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre farklılık göstermeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar daha düşük seviyelerde seyrederken, Hakkari, Ağrı ve Van gibi doğu illerinde akaryakıt fiyatlarının daha yüksek olduğu görülüyor.

Özellikle Hakkari’de benzinin litre fiyatı 66.38 TL’ye kadar yükselirken, Kocaeli ve İstanbul gibi şehirlerde fiyatlar daha düşük seviyelerde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları birçok ekonomik etkene bağlı olarak değişiyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru, lojistik maliyetleri ve vergi düzenlemeleri fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Döviz Kuru Etkisi

Türkiye’de petrol ithalatı büyük ölçüde döviz üzerinden gerçekleştirildiği için dolar kurundaki yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Petrol Fiyatları

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, rafineri maliyetlerini artırıyor ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansıyabiliyor.

Vergi Düzenlemeleri

ÖTV ve KDV oranlarında yapılan değişiklikler de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE?

8 Mayıs 2026 verilerine göre en düşük akaryakıt fiyatları İstanbul ve Kocaeli çevresinde görülürken, en yüksek fiyatların Hakkari, Van ve Şırnak gibi illerde olduğu dikkat çekiyor.

Şehirler arasında oluşan fiyat farkının temel nedeni ise lojistik maliyetler ve dağıtım giderleri olarak öne çıkıyor.

ŞEHİR ŞEHİR AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN FARKLI?

Akaryakıt fiyatları dağıtım maliyetleri, taşıma giderleri ve bölgesel rekabet gibi nedenlerle illere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle aynı gün içerisinde farklı şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında önemli farklar oluşabiliyor.

SÜRÜCÜLER AKARYAKIT FİYATLARINI NASIL TAKİP EDİYOR?

Araç sahipleri özellikle “bugün benzin ne kadar”, “motorine zam var mı”, “LPG fiyatları düştü mü” gibi sorgularla güncel fiyatları araştırıyor. Şehir bazlı güncel liste sayesinde sürücüler bulundukları ildeki anlık akaryakıt fiyatlarını kolayca öğrenebiliyor.

8 Mayıs 2026 benzine indirim geldi mi?

Evet. Benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik indirim yapıldı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.

Motorin fiyatlarında değişiklik oldu mu?

Hayır. 8 Mayıs 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı.

LPG fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı 33.89 TL, Ankara’da 33.87 TL, İzmir’de ise 33.69 TL olarak açıklandı.

İstanbul’da benzin kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 63.79 TL, Anadolu Yakası’nda ise 63.65 TL seviyesinde bulunuyor.

En pahalı akaryakıt hangi ilde?

Güncel verilere göre akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu iller arasında Hakkari, Van ve Şırnak yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Brent petrol fiyatları, döviz kuru, vergiler ve lojistik maliyetler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.