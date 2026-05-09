Benzin ve Motorin Fiyatlarında İndirim, Zam Var mı? 9 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları 9 Mayıs 2026 itibarıyla araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarına gelen büyük indirim sonrası sürücüler “Mazot ne kadar oldu?”, “Benzin fiyatları düştü mü?”, “LPG litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt piyasasında dikkat çeken değişimler yaşanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde motorin fiyatı 70 TL’nin altına geriledi.

9 MAYIS 2026 MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmelere göre motorin litre fiyatına 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla 5,52 TL indirim uygulandı. Daha önce 7,17 TL seviyesinde beklenen indirimin önemli bölümünün eşel mobil sistemine gitmesi öngörülüyordu. Ancak beklenenden daha yüksek bir indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol sürücüleri için motorin fiyatlarındaki düşüş dikkat çekici oldu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde mazot fiyatları yeniden 70 TL seviyesinin altına indi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Fiyatı Motorin Fiyatı LPG Fiyatı İstanbul Avrupa 63.81 TL 66.25 TL 33.89 TL İstanbul Anadolu 63.67 TL 66.11 TL 33.29 TL Ankara 64.78 TL 67.38 TL 33.87 TL İzmir 65.06 TL 67.65 TL 33.69 TL

MOTORİN FİYATLARI 70 TL’NİN ALTINA GERİLEDİ

Yapılan 5,52 TL’lik indirim sonrası özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 66.25 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 66.11 TL’ye geriledi.

Başkent Ankara’da motorin litre fiyatı 67.38 TL olurken, İzmir’de ise 67.65 TL seviyesine düştü. Böylece son dönemde tarihi zirveleri gören mazot fiyatlarında önemli bir geri çekilme yaşandı.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ancak Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle piyasalardaki değişim yakından takip ediliyor.

GÜNCEL LPG FİYATLARI NE KADAR?

Otogaz kullanan araç sahipleri de LPG fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. 9 Mayıs itibarıyla LPG fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok ekonomik faktör etkili oluyor. Özellikle küresel petrol fiyatları, döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve dağıtım maliyetleri fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor.

Brent Petrol Fiyatları

Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş veya düşüş doğrudan Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Döviz Kuru Etkisi

Türkiye’de akaryakıt ithalata bağlı olduğu için dolar kurundaki değişimler pompaya doğrudan etki ediyor.

Eşel Mobil Sistemi

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında oluşan artış veya düşüşlerin bir kısmının vergi üzerinden dengelenmesini sağlıyor. Bu nedenle bazı indirimler pompaya tam olarak yansımayabiliyor.

81 İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak ve diğer tüm illerde akaryakıt fiyatları şehir bazında değişiklik gösterebiliyor. İl ve ilçelere göre benzin, motorin ve LPG fiyatlarında küçük farklılıklar oluşabiliyor.

Araç sahipleri özellikle “En ucuz akaryakıt hangi ilde?”, “Mazot fiyatı nerede düşük?” sorularını araştırırken, büyükşehirlerde fiyat avantajı dikkat çekiyor.

EN UCUZ AKARYAKIT HANGİ İLDE?

Güncel verilere göre İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi şehirler akaryakıt fiyatlarının daha düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Hakkari ise yüksek akaryakıt fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ancak akaryakıt fiyatları günlük olarak değiştiği için şehirler arasındaki fiyat sıralaması da sürekli farklılık gösterebiliyor.

9 Mayıs 2026 motorine indirim geldi mi? Evet. 9 Mayıs 2026 itibarıyla motorin litre fiyatına 5,52 TL indirim uygulandı.

İstanbul’da mazot fiyatı ne kadar? İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 66.25 TL, Anadolu Yakası’nda ise 66.11 TL olarak güncellendi.

Benzin fiyatlarına zam var mı? 9 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında yeni bir zam açıklanmadı.

LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı 33.89 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorin neden ucuzladı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve piyasa hareketliliği nedeniyle motorin fiyatlarında indirim gerçekleşti.