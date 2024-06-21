Benzin ve motorin zammı ertelendi

Benzin ve motorinde bugün yapılması beklenen zamlar ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorine 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyordu. Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

NTV'nin haberine göre, benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.