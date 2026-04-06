Benzin ve motorin zammı iptal edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Sektör kaynakları yarından itibaren benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında yapılması planlanan zam iptal edildi.

  • 06.04.2026 16:19
  • Güncelleme: 06.04.2026 16:27
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında zam dalgasına neden oldu.

NTV'nin aktardığına göre, benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.

