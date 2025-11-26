Benzin ve motorinde indirim beklentisi: Fiyatlar Cuma günü değişebilir
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme nedeniyle benzin ve motorinde indirim beklentisi güçlenirken, indirimin Cuma gününden itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor. İstanbul’da benzinin litresi 55 lira, motorinin litresi ise 57,07 liradan satılıyor.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.
NTV'nin haberine göre; Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR
Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.
İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.