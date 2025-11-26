Benzin ve motorinde indirim beklentisi: Fiyatlar Cuma günü değişebilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı.

NTV'nin haberine göre; Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.