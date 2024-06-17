Benzin ve motorine bu kez ÖTV zammı geliyor

Temmuz ayı başında benzin ve motorin fiyatlarına otomatik ÖTV zammı uygulanacak. Benzine 2,47 TL, motorine ise 2,32 TL zam gelmesi bekleniyor. Hükümet, geçen yıl akaryakıta 6 ayda bir ÖTV zammı kararı almıştı.

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında büyük bir zam daha gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

Sözcü’nün haberine göre; 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.